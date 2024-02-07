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Диспетчеры «РКС-Самара» приняли почти 179 тысяч звонков в прошлом году

7 февраля 2024 11:47
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Диспетчеры «РКС-Самара» приняли почти 179 тысяч звонков в прошлом году

Почти каждые три минуты центральная диспетчерская служба «РКС-Самара» принимает звонок от жителя города. Всего за год по круглосуточным аварийным телефонам ресурсного предприятия поступило 178 715 звонков - это на 5000 больше, чем в прошлом году. Жители стали активнее пользоваться мессенджерами для передачи заявок. Так, через сервис «Водный сигнал» за год отправили 13 тысяч сообщений - это на 2,5 тысячи больше, чем в 2022 году.  Об открытых и сломанных колодцах сообщали больше, чем в прошлом году, а вот на аварии на сетях канализации количество жалоб уменьшилось.

Нагрузка на диспетчерскую большая - львиная доля всех звонков дублирует ранее поступившие вызовы. Для удобства абонентов и сотрудников телефоны оборудовали голосовым меню, в котором можно получить информацию об отключениях, не дожидаясь соединения с оператором. В «РКС-Самара» постоянно работают над тем, чтобы жителям было удобно взаимодействовать с ресурсной компанией.

Напоминаем каналы связи, по которым можно сообщить об аварийной ситуации:

- круглосуточные телефоны 334-75-12 и 207-87-87

- сервис «Водный сигнал» в Телеграм по телефону 89170137007 (это не чат для общения)

- раздел «Сообщить о проблеме» на сайте samcomsys.ru

- электронная почта vodasignal@samcomsys.ru

Все поступившие заявки регистрируются и берутся в работу. Другие вопросы (начисления, квитанции, платные услуги, поверка, подключение воды) можно решить через соответствующие разделы на сайте samcomsys.ru.

Теги: РКС-Самара

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