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Директор Самарского филиала «Т Плюс» поздравил победительницу корпоративной Олимпиады по математике

26 декабря 2024 19:09
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Результат Аиши стал лучшим среди 60 участников конкурса из 16 регионов России.

Директор Самарского филиала ПАО «Т Плюс» Марат Феткуллов вручил диплом I степени корпоративной Олимпиады по математике ученице 9 класса МБОУ «Лицей технический им. С.П.Королёва» Аише Магомедагаевой. Результат Аиши стал лучшим среди 60 участников конкурса из 16 регионов России. Победа принесла ей дополнительные 5 баллов в случае поступления в Самарский государственный технический университет на любой из факультетов.

Напомним, что Олимпиада ПАО «Т Плюс» по физике и математике впервые прошла в этом году на базе Ивановского государственного энергетического университета (ИГЭУ). Данный профориентационный проект был разработан участниками Ассоциации опорных вузов «Т Плюс», созданной в феврале 2024 года в Самаре.

На участие в первой Олимпиаде ПАО «Т Плюс» по физике и математике из Самарской области поступило свыше 40 заявок от учащихся 9 и 11 классов. По результатам предварительного дистанционного этапа в финал вышли 8 школьников. Очный этап прошёл 14 и 15 декабря в Исполнительной дирекции Самарского филиала ПАО «Т Плюс» и на Тольяттинской ТЭЦ. В число призёров конкурса вошли двое ребят из Самарской области: Аиша Магомедагаева и ученик 11 класса МБОУ г.о.Тольятти «Школа с углубленным изучением отдельных предметов №10 им. профессора В.И.Столбова» Григорий Вырыпаев (диплом II степени по физике).

«Победа в научной Олимпиаде – это повод для гордости родителей и серьёзный стимул для дальнейшего развития ребят. Мы будем рады в будущем увидеть на объектах энергокомпании таких талантливых молодых людей», - поздравил победительницу конкурса директор Самарского филиала ПАО «Т Плюс» Марат Феткуллов.

Подробнее об Олимпиаде ПАО «Т Плюс» по физике и математике 2024 года можно узнать на сайте https://olimp.t-plus.ispu.ru/.

Теги: Самара Т ПЛЮС

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