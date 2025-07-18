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Директор Самарского филиала «Т Плюс» ответил на вопросы жителей региона

18 июля 2025 21:16
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Директор Самарского филиала «Т Плюс» ответил на вопросы жителей региона

В региональном ЦУР прошёл прямой эфир с директором Самарского филиала «Т Плюс» Маратом Феткулловым, в ходе которого он ответил на вопросы жителей региона.

Темой эфира стала ремонтная кампания и восстановление горячего водоснабжения после гидравлических испытаний тепловых сетей. Сейчас граждан волнует подача горячей воды, и благоустройство после проведения ремонтных работ.

«Все обнаруженные повреждения тепловых сетей мы устраняем сейчас, чтобы сократить риски отключений тепла зимой», – подчеркнул Марат Феткуллов.

Все обращения, зафиксированные по время трансляции, оперативно отработаны. Например, были озвучены причины отключения горячей воды на проспекте Кирова, 302, — вода отсутствовала в период перевода потребителей на резервный трубопровод. По нему жилые дома и социальные объекты Промышленного района Самары будут обеспечены горячим водоснабжением на время перекладки более 1 км теплосети на ул. Стара Загора. 

Во время интервью собеседники уделили внимание подготовке жилых домов к отопительному сезону силами обслуживающих организаций.

«В летний период управляющие компании, ТСЖ и ЖСК обязаны выполнить комплекс технических мероприятий, чтобы жители не страдали от холода или жары и не платили за излишнее тепло», — обратил внимание зрителей Марат Феткуллов.

Для повышения надёжности работы внутридомового оборудования в отопительный период управляющим компаниям необходимо провести следующие мероприятия:

- проверить на прочность и плотность узлы ввода и систем отопления;

- промыть и отрегулировать систему отопления;

- отремонтировать или заменить неисправное оборудование;

- проверить состояние утепления здания;

- установить терморегулятор на линии горячего водоснабжения внутри дома;

- установить или проверить работоспособность приборов учета;

- погасить задолженность перед поставщиками коммунальных услуг — эти средства энергетики направят на приобретение топлива и расходы по эксплуатации оборудования ТЭЦ и теплосетей в отопительный период.

 

Энергетики отмечают, что с 2025 года любой житель может узнать, готов ли его дом к зиме, на сайте компании «Т Плюс» в оценочных листах:

https://www.tplusgroup.ru/org/samara/clients/podgotovka-k-ozp/.

Теги: Т ПЛЮС

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