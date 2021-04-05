«Чистая вода»: в дома жителей села Калиновка начала поступать качественная питьевая вода

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В дома жителей села Калиновка Сергиевского района благодаря федеральному проекту «Чистая вода» начала поступать качественная питьевая вода. В рамках национального проекта «Экология» в 2020 году здесь завершено строительство нового водопровода. Всего проложено 20 километров водопроводных сетей, установлено 60 пожарных гидрантов, насосная станция пожаротушения и 3 водонапорные башни (емкость каждой 160 кубометров). На возведение этих объектов было выделено более 90 миллионов рублей.

«Водопровод – это объект первостепенной важности для любой территории, особенно для жителей Калиновки. Старый водопровод уже не справлялся с нагрузками, был сильно изношен, и в летний период воды здесь не хватало», – отметил глава Сергиевского района Алексей Веселов.

Новый водопровод, которого так ждали в Калиновке, сегодня обеспечивает питьевой водой нормативного качества более 1700 жителей. Это уже второй объект водоснабжения в Сергиевском районе, построенный в рамках федерального проекта «Чистая вода» – в декабре 2019 года заработала новая система водоснабжения в селе Кандабулак.

Напомним, что с 2021 года федеральный проект «Чистая вода» входит в состав национального проекта «Жилье и городская среда», инициированный Президентом РФ Владимиром Путиным. Его реализация в регионе осуществляется под контролем Губернатора Дмитрия Азарова. Возглавив регион, Дмитрий Азаров назвал одной из приоритетных задач - обеспечение населения качественной питьевой водой. Регион стал активным участником федеральных проектов. Так, в рамках проекта «Чистая вода» в Самарской области планируется построить и модернизировать 24 объекта водоснабжения, которые позволят обеспечить качественной питьевой водой более 300 тысяч жителей.

По словам министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Александра Мордвинова, в 2021 году в рамках проекта «Чистая вода» в Самарской области предусмотрена реализация 6 объектов водоснабжения, из них на 2-х работы были начаты в прошлом году (в с. Орловка м.р. Кошкинский и в с. Большая Глушица м.р. Большеглушицкий) и 4 новых (в г.о. Отрадный, в с. Августовка м.р. Большечерниговский, 2 объекта в г. Нефтегорск). Ввод в эксплуатацию этих 6 объектов позволит обеспечить качественной питьевой водой более 64 тысяч жителей Самарской области.