Чат-бот «Светлана» стал доступен для всех клиентов «ЭнергосбыТ Плюс»

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У всех клиентов Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» появилась возможность воспользоваться услугами онлайн-помощника. Чат-бот «Светлана. ЭнергосбыТ Плюс» принимает показания приборов учета, консультирует о состоянии лицевого счета и приборам учета, знает ответы на основные вопросы клиентов. Также «Светлана» открыта для жалоб и предложений.

Онлайн-помощник призван облегчить взаимодействие клиентов с энергокомпанией: коммуникация через мессенджеры и соцсети, которыми пользуется каждый, один из самых удобных способов. Задать вопрос «Светлане» можно в социальных сетях Телеграмм (@Esplusbot), Viber (Светлана. ЭнергосбыТ Плюс) и ВКонтакте (Светлана. АО «ЭнергосбыТ Плюс»), а также в онлайн-чате на официальном сайте компании samara.esplus.ru.

«Как показывает практика, порядка 95% вопросов, с которыми клиенты обращаются в наши офисы обслуживания, можно легко и быстро решить в онлайн-режиме. Многочисленные сервисы позволяют гражданам круглосуточно и без очередей взаимодействовать с энергокомпанией. Одним из таких сервисов является чат-бот», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Напоминаем, что с 9 по 19 число каждого месяца в офисах обслуживания энергокомпании наиболее напряженный период по числу обращений. Чтобы не тратить продолжительное время на дорогу и ожидание в очередях, воспользуйтесь дистанционными каналами связи!

Фото мз открытых источников