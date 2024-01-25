Больше 4000 тортов получили абоненты «РКС-Самара» за участие в новогодней акции,

209

В новогодней поощрительной акции «РКС-Самара» каждый год участвуют тысячи абонентов. Приближение праздника и нового этапа как нельзя лучше подходят для символического расставания со всем старым и ненужным - с долгами, например. В этом году в акции «В Новый год - без старых долгов» приняли участие 6156 абонентов: оплатили все квитанции, включая авансовую за декабрь.

Большая часть за свою добросовестность выбрали сладкий подарок - больше 4000 человек. Получилась целая подарочная тонна тортов. А ещё 1738 абонентов оформили скидку в 100 рублей на будущий платёж в январе.

Совсем скоро квитанции за январь будут готовы: именно в них отобразится подарочная скидка. Сейчас платёжные документы формируются и начнут поступать абонентам в начале февраля: по обычной и электронной почте. Также скачать файл с квитанцией можно в Телеграм через чат-бот «Елена СКС».