Больше 19 тысяч абонентов "РКС-Самара" задолжали 416 млн рублей - их ждут ограничения

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Начало месяца - самое время проверить только что пришедшие квитанции за холодную воду и водоотведение. Ведь если там накопился долг, ресурсная компания может начать работу по взысканию. Так, «РКС-Самара» уже передали в мировые суды 19747 дел, по которым абоненты не оплатили полученные ранее услуги на сумму 416 млн рублей. Сумма серьёзная, впрочем, последствия будут такими же.

Если должники не приведут в порядок свои квитанции, дела перейдут в работу судебным приставам. Неплательщикам перекроют доступ к собственным финансам, им заблокируют карты, их ждёт арест имущества, а также ряд ограничений на сделки с недвижимостью.

Ресурсное предприятие напоминает: не стоит рисковать и доводить до крайних мер. Лучше всего рассчитаться с уже накопившимися долгами и следить, чтобы не появились новые. Оплачивать услуги холодного водоснабжения и водоотведения нужно до 10 числа каждого месяца. Это закреплено на федеральном уровне в Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов.