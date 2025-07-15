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Более километра канализационных сетей обследовали специалисты «РКС-Самара» в 2025 году с помощью робота-диагноста

15 июля 2025 13:18
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Более километра канализационных сетей обследовали специалисты «РКС-Самара» в 2025 году с помощью робота-диагноста

С начала года специалисты группы диагностики «РКС-Самара» с помощью специального оборудования, которое позволяет рассмотреть трубы изнутри, обследовали более 1260 метров сетей водоотведения. При работе на сетях водоснабжения обнаружили 16 скрытых повреждений.

Диагностическое оборудование также помогает определить точное расположение трасс силовых кабелей, трасс трубопроводов, других подземных коммуникаций и не нарушить их целостность во время ремонтных работ. Кроме того, диагностика активно используется в работах на головных сооружениях водоснабжения и водоотведения и при поиске колодцев, оказавшихся под слоем асфальта. Обследование проводится с помощью колёсного робота, плавающего модуля, видеосистемы с ручной протяжкой кабеля, течеискателей и другого современного оборудования. 

Работа группы диагностики помогает существенно экономить время аварийно-восстановительных бригад. Ведь иногда сложно определить место повреждения коммуникаций, так как вода может вытекать на поверхность в десятках или сотнях метров от этой точки. В таких случаях управляемый робот, перемещаясь по трубе, передает изображение наверх, а инженер на экране видит всё, что происходит внутри. 

Теги: РКС-Самара

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