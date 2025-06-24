Александра Есина стала лучшим лаборантом «РКС-Самара»

В «РКС-Самара» состоялся региональный этап конкурса профессионального мастерства «ДОКА-2025».
Четыре конкурсантки отвечали на теоретические вопросы по профессиональной подготовке, охране труда и оказанию первой медицинской помощи. На практическом этапе они определяли жёсткость титрованием пробы раствором трилона Б в присутствии индикатора в двух контрольных образцах.
Члены экспертного жюри оценивали последовательность операций, аккуратность, соблюдение правил техники безопасности и другие критерии.
По итогам теоретического и практического этапов места распределились следующим образом:
1 место – Есина Александра Анатольевна
2 место – Хохлова Надежда Валентиновна
3 место – Гребенщикова Диана Александровна
4 место – Рогожина Виктория Александровна
Директор по качеству «РКС-Самара» Юлия Егорова поблагодарила участников и организаторов конкурса: «Вы проделали большую работу и получили хороший результат. Наш победитель будет представлять Самару на федеральном конкурсе профессионального мастерства «ДОКА-2025», который состоится в Петрозаводске. Александре желаю, конечно, победы!».
Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»