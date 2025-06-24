Александра Есина стала лучшим лаборантом «РКС-Самара»

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В «РКС-Самара» состоялся региональный этап конкурса профессионального мастерства «ДОКА-2025».

Четыре конкурсантки отвечали на теоретические вопросы по профессиональной подготовке, охране труда и оказанию первой медицинской помощи. На практическом этапе они определяли жёсткость титрованием пробы раствором трилона Б в присутствии индикатора в двух контрольных образцах.

Члены экспертного жюри оценивали последовательность операций, аккуратность, соблюдение правил техники безопасности и другие критерии.

По итогам теоретического и практического этапов места распределились следующим образом:

1 место – Есина Александра Анатольевна

2 место – Хохлова Надежда Валентиновна

3 место – Гребенщикова Диана Александровна

4 место – Рогожина Виктория Александровна

Директор по качеству «РКС-Самара» Юлия Егорова поблагодарила участников и организаторов конкурса: «Вы проделали большую работу и получили хороший результат. Наш победитель будет представлять Самару на федеральном конкурсе профессионального мастерства «ДОКА-2025», который состоится в Петрозаводске. Александре желаю, конечно, победы!».

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»