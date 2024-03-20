Абонентам-должникам за холодную воду направили СМС-уведомления и копии судебных решений

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О необходимости погашения задолженности жителям города в марте напомнят СМС-уведомления, которые сотрудники «РКС-Самара» направили на 14 225 телефонов. Общий долг этих потребителей – почти 52 млн рублей. Кроме того, 4 000 абонентов с долгами на 51 млн руб. уже на этой неделе получат копии заявлений о вынесении судебных приказов о принудительном взыскании денежных средств за уже потребленные услуги водоснабжения и водоотведения, а до конца года будет направлено еще 18 000 заявлений на сумму почти в 500 млн рублей. Стоит ли говорить, что после таких предупреждений лучшее, что можно сделать – оплатить накопившиеся квитанции.

Часто долги возрастают резко и неожиданно для абонентов, когда они забывают передавать показания приборов учёта, через три месяца отсутствия данных начисление ведётся по нормативу с увеличивающим коэффициентом. Это очень много. Резко возросшая сумма сразу даёт основание для подачи документов в суд. Чтобы этого не произошло, необходимо своевременно оплачивать квитанции и передавать показания.