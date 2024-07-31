Абитуриенты СамГТУ стали участниками образовательного проекта Т Плюс «Энергия будущего»

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Абитуриенты Самарского государственного технического университета (СамГТУ) стали участниками образовательного проекта Т Плюс «Энергия будущего». В этом году договоры на целевое обучение подписали 19 будущих инженеров-энергетиков.

Проект «Энергия будущего» реализуется ПАО «Т Плюс» и СамГТУ с 2023 года и дает возможность формировать индивидуальный учебный план для его участников с учетом потребностей будущего работодателя. Целью проекта является обеспечение студентов теплоэнергетического факультета престижной и стабильной работой после окончания обучения.

Стать участником проекта может любой абитуриент, успешно сдавший Единый государственный экзамен и поступивший в СамГТУ на направление 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника». Помимо профильной подготовки эти студенты будут привлекаться к адаптационным и развивающим мероприятиям (конференциям, семинарам, консультациям), а также смогут пройти все виды производственной практики на действующих энергетических объектах в регионе. Выпускников университета, принявших участие в проекте «Энергия будущего», ожидает гарантированное трудоустройство в «Т Плюс».

«Благодаря участию в данном проекте молодые люди получают целый ряд преимуществ для построения будущей карьеры в отрасли. Среди них дополнительная стипендия для отличников, участие в многочисленных обучающих программах, возможность совмещения учебы и работы в энергетике на старших курсах. Кроме того, за каждым участником проекта «Энергия будущего» закреплен наставник из числа руководителей «Т Плюс», который координирует учебный план и оказывает всестороннюю помощь и поддержку будущему специалисту», - отметила директор по управлению персоналом Самарского филиала ПАО «Т Плюс» Галина Никонова.

Отметим, что для усиления работы по привлечению квалифицированных молодых кадров в ТЭК РФ в феврале 2024 года была создана Ассоциация опорных вузов «Т Плюс». Она поможет энергетикам участвовать в жизни университетов и уже с первых курсов готовить студентов, которые в дальнейшем придут на работу в «Т Плюс» и будут участвовать в ее развитии. В Ассоциацию вошли десять ведущих вузов Урала и Поволжья, в числе которых и Самарский государственный технический университет.