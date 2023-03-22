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22 марта отмечается всемирный день водных ресурсов

22 марта 2023 09:49
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22 марта отмечается всемирный день водных ресурсов

В современных городах о воде вспоминают и задумываются только в тот момент, когда по каким-то причинам она исчезает из кранов. А сегодня такой день, когда нужно вспомнить, что вода – это одно из величайших благ природы, дарованных человеку. Дар этот надо беречь и экономить, чтобы хватило всем на планете сегодня и завтра - грядущим поколениям.

Нам, проживающим на берегу великой русской реки Волги, трудно представить, что кто-то на планете уже сегодня страдает от нехватки воды. А такие регионы есть, с каждым годом их становится больше. По данным ученых уже к 2025 году более 3 миллиардов человек на планете будут чувствовать нехватку воды.

«РКС-Самара» вносят свой вклад в дело сохранения водных ресурсов. Предприятие реализует масштабную инвестиционную программу, участвует в реализации федеральных проектах «оздоровление Волги» и «Чистая вода» с заботой о качестве воды, поставляемой сегодня в дома жителей, думая о будущих поколениях. Уже в этом году сотрудники «РКС-Самара» дадут мягкую вода, специально очищенную  и подготовленную, питьевую воду жителям пос.Управленческий. В следующем году мягкая вода придет и в Куйбышевский район.

Не меньше внимания уделяется очистке сточных вод. За минувший год, несмотря на масштабную реконструкцию на городских очистных канализационных сооружениях, качество стоков заметно улучшилось, пробы волжской воды, которые берутся выше Самары, в месте выпуска сточных вод и ниже выпуска, свидетельствуют о том, что стоки с ГОКС практически не оказывают влияния на волжскую воду.

Инвестиционная программа «РКС-Самара», где экология водных ресурсов – один из главных приоритетов, исчисляется миллиардами рублей. Такой ответственный подход дает надежду, что наши дети и правнуки не будут испытывать нехватки  чистой питьевой воды.

Всех, кто сегодня будет пить воду, всех с праздником!

Теги: РКС-Самара

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