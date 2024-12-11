21 тысяче должников за воду в Самаре могу заблокировать счета до Нового года

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В конце года все стараются привести свои дела в порядок, подвести первые итоги. На сегодня задолженность населения за водоснабжение и водоотведение составляет 1 миллиард 335 миллионов рублей. Если перевести эти долги в полезные дела, это километры отремонтированных труб. Но пока – это только долги, отремонтированные трубы остаются лишь в мечтах эксплуатирующей организации и добросовестных абонентов.

Для снижения суммы задолженности специалисты «РКС-Самара» вынуждены подавать заявления в суд, а затем исполнительные листы передавать в банки, социальный фонд, судебным приставам. После этого у должников могут быть заблокированы карты, счета, выдача кредитов. Такой неприятный подарок в канун новогодних праздников могут получить 18 000 должников, чьи дела переданы в суды в течение года и еще 3 800, чьи дела подготовлены к передаче в декабре.