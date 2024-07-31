2 августа специалисты «Т Плюс» приступят к замене участка теплосети на ул. Ново-Вокзальной

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В пятницу, 2 августа, специалисты «Т Плюс» приступят к замене участка тепловой сети по ул. Ново-Вокзальной в Самаре. В этой связи со 2 по 8 августа будет ограничено автомобильное движение по ул. Ново-Вокзальной, между ул. Фадеева и Московским шоссе.

На период работ с ГИБДД согласованы безопасные маршруты следования для автолюбителей. Также будет сохранено движение общественного транспорта по ул. Фадеева и ул. Ново-Вокзальной в сторону ул. Стара-Загора. Замена теплосети на данном участке позволит повысить качество и надежность теплоснабжения жителей Промышленного района.

Руководство «Т Плюс» приносит извинения жителям города за причиненные неудобства и призывает с пониманием отнестись к работам по подготовке областного центра к зиме!