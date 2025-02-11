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12 февраля начинается запуск новых водоводов для Куйбышевского района и Южного города

11 февраля 2025 13:38
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12 февраля начинается запуск новых водоводов для Куйбышевского района и Южного города

Завтра утром на насосно-фильтровальной станции №3 начнётся самый важный и ответственный процесс: будут перекрыты водоводы, которые поднимали воду из подземных источников, и начнут свою работу построенные водоводы диаметром 1000 мм, которые будут подавать мягкую волжскую воду, подготовленную на насосно-фильтровальной станции №1 на ул. Советской Армии. Этого ждали многие и, в первую очередь, жители Куйбышевского и Волжского районов. Строители своё дело сделали, технологи отработали процесс, провели хлорирование и промывку, проверили качество воды. Группа режимов, работники НФС-3 и цеха эксплуатации водопроводных сетей №1 к пуску готовы. Осталось совсем немного: сотрудникам РКС - провести переключение в штатном режиме, а жителям – воду встретить.

Во время переключения водоводов в резервуарах чистой воды произойдет смешение воды из подземных источников, с большим содержанием природного железа, и подготовленной воды из Волги. Скорее всего это приведет к временному изменению качества воды: к взмучиванию, появлению незначительного количества взвеси и осадка. Возможно изменение давления. Этого не нужно бояться. Специалисты в течение дня будут проводить специальные промывки уличных сетей, спускать воду через пожарные гидранты.

На такие случаи разработаны стандартные рекомендации для жителей:

- сделать запас питьевой воды

- не оставлять без присмотра бытовую технику, для которой необходима подача воды, и минимизировать ее использование;

- в случае изменения цветности или наличия примесей в воде минимизировать контакты с кожей и слизистыми оболочками.

- при желании могут дополнительно промывать свои сети, просто оставляя краны открытыми.

Но самое главное: не паниковать, через пару суток всё придет в норму. 

О возникших проблемах можно сообщить в телеграм +7-917-013-70-07 указав адрес.

Осталось совсем чуть-чуть. Специалисты «РКС-Самара» несколько лет работали и работают сейчас для того, чтобы 115 тыс. жителей Куйбышевского и Волжского районов получали мягкую волжскую воду.

Теги: РКС-Самара

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