1 декабря «Предприятие тепловых сетей» отмечает 80-летие

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1 декабря 2021 года «Предприятие тепловых сетей» (филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс») отмечает свое 80-летие. На протяжении всех этих лет основная задача предприятия остается неизменной – обеспечение надежного и безаварийного теплоснабжения потребителей.

Первые источники тепла и теплосетевые коммуникации появились в Самаре, конечно же, гораздо раньше: с 1900 года начала свою работу Самарская ГРЭС, а первая теплотрасса в нашем городе была запущена в 1933 году. В свою очередь Управление тепловых сетей было образовано в Куйбышеве только в 1941 году, объединив два сетевых района.

Зона ответственности предприятия постоянно расширяется, прирастая новыми жилыми микрорайонами и промышленными производствами. Если первая теплотрасса Самары составляла около 2 км, то сегодня в эксплуатации «Предприятия тепловых сетей» находится свыше 1500 км коммуникаций, 58 насосных станций, 88 тепловых пунктов и 231 центральный тепловой пункт. На данный момент семь из девяти районов областной столицы (кроме Куйбышевского и Красноглинского) находятся на постоянном контроле работников «ПТС».

«Наши специалисты используют самые современные материалы, оборудование и технику. На службе энергетиков малошумные сварочные аппараты, мобильные котельные, передвижные ремонтные лаборатории на шасси «ГАЗели» и многое другое. При обновлении коммуникаций используются трубопроводы в современной ППУ-изоляции заводского нанесения, оснащенные системой оперативно-диспетчерского контроля, которая в ближайшем будущем позволит значительно повысить время реагирования на дефекты и сократит скорость их устранения», - отметил технический директор – главный инженер «Предприятия тепловых сетей» Александр Климашин.

Сегодня на предприятии трудятся 665 специалистов, часть из которых работает в круглосуточном режиме.