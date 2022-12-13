Врач: грипп - это серьезное вирусное заболевание, которое крайне не рекомендуется переносить на ногах

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Главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным заболеваниям Владимир Чуланов:

- Крайне не рекомендуется переносить грипп «на ногах»



Грипп - это серьезное вирусное заболевание, которое крайне не рекомендуется переносить на ногах.



При начальных признаках заболевания необходимо обратиться к врачу, не заниматься самолечением!



Во время болезни человек должен:



Лежать в постели в хорошо проветриваемой комнате с высокой влажностью воздуха (40-60%);

Обильно пить и есть исключительно лёгкую, жидкую и тёплую пищу;



Физические и умственные нагрузки противопоказаны;

Нельзя употреблять алкоголь.



В таких условиях в подавляющем большинстве случаев уже на 4-й день болезнь начнет отступать.



Помните! Если пренебречь должным лечением и постельным режимом, болезнь может привести к опасным последствиям:



К развитию бактериальной инфекции (пневмония, бронхит, отит, гайморит), когда уже может потребоваться лечение антибиотиками;



Следует помнить, что именно бактериальные осложнения являются главной причиной смерти среди заболевших гриппом.



Физическая нагрузка во время болезни заставляет сердце работать на износ, возможны серьезные последствия (аритмия, кардиомиопатия, миокардит);



Для гриппа характерна сильная интоксикация организма. Если человек недостаточно пьет, возникают различные поражения почек и печени: гепатиты, пиелонефрит, гломерулонефрит;



При гриппе возможно развитие менингита, отека мозга, менингоэнцефалита, как осложнений после гайморита или отита.



Переносимый на ногах грипп представляет опасность не только для самого заболевшего, но и для окружающих, передаваясь воздушно-капельным путём.



Не следует торопиться выходить на работу или возвращаться к активной жизни сразу после спада температуры, организм должен восстановиться!

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