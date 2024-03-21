В «цифровой операционной» Клиник СамГМУ успешно проведена первая челюстно-лицевая операция

123

Врачи Клиник Самарского государственного медицинского университета Минздрава России успешно провели первую челюстно-лицевую операцию в недавно открывшейся «цифровой операционной». Это первая «умная» операционная в стране, в которую интегрирована российская система хирургической навигации AUTOPLAN, а также система интраоперационной визуализации и предоперационного планирования, разработанные в СамГМУ.

В отделение челюстно-лицевой хирургии Клиник СамГМУ в экстренном порядке поступил пациент с переломом скул орбитального комплекса, то есть, средней зоны лица. Все кости в результате травмы сместились назад и к низу. Как пояснил заведующий кафедрой челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Клиник СамГМУ, член-корреспондент РАН, профессор Иван Байриков, подобные травмы довольно сложные.

С помощью AUTOPLAN врачи спланировали операцию и затем успешно прооперировали мужчину. Сначала ему сделали КТ, которая выявила линии перелома и смещения фрагментов. Затем с помощью специальной программы смоделировали 3D-модель и вывели изображение на экран в операционной.

«Обычно во время операции делается разрез, скелетируются фрагменты кости, ставятся в правильное положение и сверху накладывается пластинка, которая прикручивается одним концом к подвижной кости, вторым – к неподвижной, – рассказал Иван Байриков. – Вручную это делать тяжело: после травмы анатомия может быть изменена, возникает отек, из-за чего нащупать руками и поставить отломки в правильное положение сложно. Технологии, которые используются в нашем отделении, позволяют решить эту проблему. С использованием системы хирургической навигации AUTOPLAN еще до операции мы вместе с рентгенологами поставили на 3D-модели отломки костей в правильное положение, зафиксировали специальной спицей, а во время операции этот же путь мне показал AUTOPLAN - все движения инструментов были видны на мониторе. Благодаря такой технологии время проведения операции сократилось примерно втрое. Это был первый опыт применения системы хирургической навигации в челюстно-лицевой хирургии именно травматологического плана».

Операция длилась менее получаса, сейчас пациент находится под амбулаторным наблюдением.

«Цифровая операционная», позволяющая значительно снизить нагрузку на хирурга и оптимизировать ход операции, открылась в Клиниках СамГМУ в конце февраля. Основная задача «цифровой операционной» — обеспечить врачей единым информационным пространством с автоматизированной передачей данных, визуализацией и интеллектуальным управлением системами для проведения высокотехнологичных операций. В операционной предусмотрена возможность управления инженерными системами и специальным медицинским оборудованием, ведения записи и трансляции операций в любую точку мира, в том числе с организацией врачебных консилиумов, а также доступа к медицинским архивам и видеоматериалам, возможность загрузки всей необходимой врачу информации из медицинских информационных систем (МИС) и другие.

Первая российская система хирургической навигации AUTOPLAN, разработанная в Институте инновационного развития СамГМУ, помогает хирургам эффективно планировать и выполнять операции с особой точностью. Применение AUTOPLAN позволяет в разы увеличить точность и безопасность для пациента даже при самых сложных хирургических вмешательствах, сокращает риск повреждения функционально значимых зон и снижает возможность постоперационных осложнений. AUTOPLAN может применяться в таких областях, как хирургия головного мозга и позвоночника, челюстно-лицевая хирургия, ЛОР-хирургия, эндокринология. Всего выполнено уже более 1700 успешных операций с применением системы. AUTOPLAN выпускается в Центре серийного производства СамГМУ, запущенного в ноябре 2022 года с участием министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и ректора СамГМУ Александра Колсанова.