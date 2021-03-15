В целом в регион поступили 161 332 дозы вакцины, израсходовано - 145 323 дозы

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15 марта Дмитрий Азаров провел заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. В повестку заседания входили вопросы об эпидемиологической ситуации на территории региона, контроле соблюдения ограничительных мер, ходе вакцинации.

За истекшие сутки было зарегистрировано 235 случаев новой коронавирусной инфекции. По-прежнему наибольшее число заболевших выявляется среди людей с клиническими признаками ОРВИ, в разы меньше – в результате профилактических обследований среди людей без признаков инфекции. На 15 марта суточный темп прироста заболеваемости в регионе составляет 0,45%, средненедельный – 0,48%. По количеству заболевших на 100 тысяч населения с 1 сентября 2020 года в разрезе территорий наибольший показатель в Богатовском районе, наименьший – в Волжском районе. Как отметила руководитель регионального Роспотребнадзора Светлана Архипова, в целом за неделю число случаев коронавируса снизилось на 7,5% по сравнению с предыдущими семью днями. За 10-ю неделю года в двух возрастных группах заболевших стало больше – среди детей 7-14 лет и среди пожилых людей в возрасте 65+. В возрастных группах 0-1 год, 18-29 лет – показатели остались примерно на том же уровне, по остальным возрастам произошло снижение.

Исследования продолжают проводить 16 лабораторий, общее число обработанных тестов нарастающим итогом уже более 2 млн. Охват тестированием за неделю составляет 248 на 100 тысяч населения.

Специалисты Роспотребнадзора продолжают мониторинг за циркуляцией вирусов ОРВИ и гриппа. В результате исследований выявлены аденовирусы и парагрипп. Таким образом, с начала года пока не было выявлено ни одного случая гриппа.

Как настораживающий фактор с точки зрения прогноза развития ситуации главный санитарный врач области отметила рост числа ОРВИ по всем возрастным группам (+11,1% к предыдущей неделе). Также на прошлой неделе выросло и число внебольничных пневмоний (+ 11,7%).

«Необходимо уделить внимание продолжению соблюдения противоэпидемического режима, масочного режима, поскольку люди после праздников сейчас будут возвращаться и с курортов, и из других регионов Российской Федерации — не исключен прогноз заболеваемости так называемой завозной», — подчеркнула она.

«Коллеги, все мы понимаем, что люди давным-давно устали от соблюдения правил, которые нам санитарные врачи предписывают с самого начала пандемии: кому-то это стало привычным, а кто-то уже устал и, к сожалению, не так внимательно к этому относится. Мы с вами – устать не можем. Поэтому все меры по контролю за дезинфекцией общественных мест, в помещениях, соблюдение масочного режима – все это требует исполнения. Недосмотра быть не может! Еще раз посмотрите ваши планы рейдов, проверок, предпринимаемых мер, еще раз — с управляющими компаниями, транспортными организациями, торговыми сетями и магазинами, отдельными торговыми точками, общепитом и сферой услуг. От нас зависит, как мы этот период пройдем», — обратился к участникам штаба Дмитрий Азаров.

Как сообщил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян, около 80% пациентов с коронавирусом и подозрением на него проходят лечение амбулаторно, обеспечиваются бесплатными лекарствами. Их запас сформирован на месяц. Свободный коечный фонд составляет 44%. Продолжает действовать система долечивания на базе санаторно-курортного фонда.

Что касается вакцинации от новой коронавирусной инфекции, в целом в регион поступила 161 332 дозы вакцины, израсходовано 145 323 дозы. Более 84 тысяч жителей области уже завершили вакцинацию, то есть получили оба компонента вакцины. Каких-либо значимых прививочных реакций отмечено не было. В листе ожидания сейчас записаны 900 человек. Для всех них в ближайшее время будет обеспечена возможность привиться.

Также министр доложил об исполнении поручения главы региона – уже завтра в пос. Прибрежный откроется свой прививочный пункт. До этого вакцинация жителей Прибрежного проводилась в поселке Управленческий. Удаленность Прибрежного и невозможность привиться в самом поселке доставляла людям неудобства, и они обратились к губернатору в социальных сетях. Прививочный пункт организован в поселке на базе дневного стационара ГБУЗ СО «Самарская городская больница №7». Таким образом, в регионе будет уже 145 прививочных пунктов. 19 мобильных комплексов, которые тоже задействуют для вакцинации, будут поставлены к 1 апреля. Дмитрий Азаров поручил областному минздраву в течение следующей недели подготовить персонал, который будет работать в них.