В Самарской области определили лучших врачей за 2024 год

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На оперативном совещании глава ведомства Андрей Орлов вручил дипломы победителям областного конкурса специалистов первичного звена здравоохранения «Лучший врач Самарской области».

Конкурс проводится с 2017 года в рамках реализации государственной программы «Развитие здравоохранения в Самарской области» в целях поддержки и закрепления кадров в первичном звене здравоохранения, а также повышения престижа профессии медицинского работника и мотивации врачей.

На первом этапе определяют лучших врачей в учреждениях здравоохранения региона, а на втором — конкурсная комиссия определяет среди них победителей по трем номинациям: «Лучший врач-терапевт Самарской области», «Лучший врач-педиатр Самарской области», «Лучший врач-акушер-гинеколог Самарской области, работающий в амбулаторных условиях».

В номинации "Лучший врач-терапевт Самарской области":

I место – Сиганова Анжелика Валерьевна - врач-терапевт участковый Самарской городской больницы № 4

II место – Соколова Елена Александровна - врач-терапевт участковый Самарской городской поликлиники № 1 Промышленного района

III место – Петросян Асмик Ашотовна - врач общей практики (семейный врач) Кинель-Черкасской центральной районной больницы

В номинации "Лучший врач-педиатр Самарской области":

I место – Яворович Людмила Яковлевна - врач-педиатр участковый Самарской городской поликлиники № 3

II место – Ишина Елена Ивановна - врач-педиатр участковый Самарской городской консультативно-диагностической поликлиники №14

III место – Каминская Тамара Александровна - врач-педиатр участковый Сызранской центральной городской и районной больницы

В номинации "Лучший врач-акушер-гинеколог Самарской области, работающий в амбулаторных условиях":

I место – Тихонова Елена Владимировна - врач-акушер-гинеколог Самарской городской поликлиники № 1 Промышленного района

II место – Кривошеева Татьяна Викторовна - врач-акушер-гинеколог Самарской городской поликлиники № 6 Промышленного района

III место – Демьянова Светлана Владимировна -врач-акушер-гинеколог Самарской городской клинической поликлиники № 15 Промышленного района.

Руководитель ведомства подчеркнул важность проведения конкурса среди специалистов амбулаторного звена. Он позволит повысить мотивацию работников отрасли к постоянному саморазвитию и внедрению инновационных практик.

"Выражаю особые слова благодарности всем, кто принял участие и зарекомендовал себя грамотным, квалифицированным и ответственным специалистом. Все участники четко выполняют свои функциональные обязанности, а также принимают активное участие в общественной жизни коллектива. Желаю не останавливаться в достигнутых успехах и совершенствоваться в профессии", - отметил Андрей Орлов.

Фото: минздрав СО