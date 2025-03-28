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В Самарской области определили лучших врачей за 2024 год

28 марта 2025 15:11
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Андрей Орлов вручил дипломы победителям областного конкурса специалистов первичного звена здравоохранения «Лучший врач Самарской области».

На оперативном совещании глава ведомства Андрей Орлов вручил дипломы победителям областного конкурса специалистов первичного звена здравоохранения «Лучший врач Самарской области».

Конкурс проводится с 2017 года в рамках реализации государственной программы «Развитие здравоохранения в Самарской области» в целях поддержки и закрепления кадров в первичном звене здравоохранения, а также повышения престижа профессии медицинского работника и мотивации врачей.

На первом этапе определяют лучших врачей в учреждениях здравоохранения региона, а на втором — конкурсная комиссия определяет среди них победителей по трем номинациям: «Лучший врач-терапевт Самарской области», «Лучший врач-педиатр Самарской области», «Лучший врач-акушер-гинеколог Самарской области, работающий в амбулаторных условиях». 

 В номинации "Лучший врач-терапевт Самарской области":

I место – Сиганова Анжелика Валерьевна - врач-терапевт участковый Самарской городской больницы № 4
II место –  Соколова Елена Александровна - врач-терапевт участковый Самарской городской поликлиники № 1 Промышленного района
III место – Петросян Асмик Ашотовна - врач общей практики (семейный врач) Кинель-Черкасской центральной районной больницы

В номинации "Лучший врач-педиатр Самарской области":

I место – Яворович Людмила Яковлевна - врач-педиатр участковый Самарской городской поликлиники № 3
II место – Ишина Елена Ивановна - врач-педиатр участковый Самарской городской консультативно-диагностической поликлиники №14
III место – Каминская Тамара Александровна - врач-педиатр участковый Сызранской центральной городской и районной больницы

В номинации "Лучший врач-акушер-гинеколог Самарской области, работающий в амбулаторных условиях": 

 I место – Тихонова Елена Владимировна - врач-акушер-гинеколог Самарской городской поликлиники № 1 Промышленного района 
 II место –  Кривошеева Татьяна Викторовна - врач-акушер-гинеколог Самарской городской поликлиники № 6 Промышленного района
III место – Демьянова Светлана Владимировна -врач-акушер-гинеколог Самарской городской клинической поликлиники № 15 Промышленного района.

 Руководитель ведомства подчеркнул важность проведения конкурса среди специалистов амбулаторного звена. Он позволит повысить мотивацию работников отрасли к постоянному саморазвитию и внедрению инновационных практик.

"Выражаю особые слова благодарности всем, кто принял участие и зарекомендовал себя грамотным, квалифицированным и ответственным специалистом. Все участники четко выполняют свои функциональные обязанности, а также принимают активное участие в общественной жизни коллектива. Желаю не останавливаться в достигнутых успехах и совершенствоваться в профессии", - отметил Андрей Орлов.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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