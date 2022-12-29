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В Клиниках СамГМУ прошла первая операция на челюсти с применением эндопротеза

29 декабря 2022 20:35
158
16 лет назад у девушки произошел перелом основания черепа и была частично оторвана челюсть.

В Клиниках СамГМУ прошла первая операция на челюсти с применением эндопротеза, напечатанного на 3D-принтере.

 Операцию провели 30-летней Анастасии из Тольятти. 16 лет назад у девушки произошел перелом основания черепа и была частично оторвана челюсть. Все эти годы она обращалась к разным врачам, но никто не хотел браться за такой сложный случай.

 Девушка не сдавалась и обратилась в свою поликлинику за направлением к заведующему кафедрой и клиникой челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Клиник СамГМУ, члену-корреспонденту РАН, профессору Ивану Байрикову.

 «Наше отделение имеет большой опыт лечения больных с посттравматическими деформациями и врожденными патологиями, — говорит Иван Байриков. — Как правило, когда возникает деформация нижней челюсти, в патологический процесс вовлекаются суставы. А височно-нижнечелюстной сустав — самый сложный по своему строению и функции. Эндопротезы, которые у нас изготавливают, позволяют получить именно ту конфигурацию, которая необходима для устранения дефекта и патологии».

Имплантат, установленный пациентке — совместная разработка кафедры челюстно-лицевой хирургии и НИИ бионики и персонифицированной медицины СамГМУ.

 «На основе данных компьютерной томографии строится модель, по которой создается титановый имплантат. Период создания составляет от 1 до 4 дней, в зависимости от сложности изделия. В данном имплантанте реализована масса новых решений, которые позволяют восстановить не только контур лица и исходные функции челюсти, но и в дальнейшем установить зубные импланты”, - рассказал руководитель отдела проектирования биомеханических конструкций НИИ Бионики и персонифицированной медицины СамГМУ профессор Алексей Букатый

Но помимо изготовления эндопротеза его еще важно правильно установить, для этого хирурги использовали первую российскую систему хирургической навигации AUTOPLAN, разработанную в СамГМУ.

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо. В стационаре она проведет около двух недель, затем ее выпишут на амбулаторное наблюдение.

 «Хочется полноценно есть, пережевывая пищу, чувствовать ее вкус, хочется выглядеть эстетично, — говорит Анастасия. — Люди на меня смотрят, я конечно к этому привыкла, но все равно неприятно. Поэтому я очень долго ждала этого момента!».

 Через полгода врачи приступят к следующему этапу — имплантации зубов, чтобы восстановить жевательную функцию.

 

Фото:   СамГМУ/ВКонтакте

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Здравоохранение
16 лет назад у девушки произошел перелом основания черепа и была частично оторвана челюсть.
29 декабря 2022  20:35
В Клиниках СамГМУ прошла первая операция на челюсти с применением эндопротеза
158
Анестезиологи-реаниматологи, невролог, кардиолог, неонатолог.
29 декабря 2022  18:56
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