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В Клиниках СамГМУ прошла первая операция на челюсти с применением эндопротеза, напечатанного на 3D-принтере.



Операцию провели 30-летней Анастасии из Тольятти. 16 лет назад у девушки произошел перелом основания черепа и была частично оторвана челюсть. Все эти годы она обращалась к разным врачам, но никто не хотел браться за такой сложный случай.



Девушка не сдавалась и обратилась в свою поликлинику за направлением к заведующему кафедрой и клиникой челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Клиник СамГМУ, члену-корреспонденту РАН, профессору Ивану Байрикову.



«Наше отделение имеет большой опыт лечения больных с посттравматическими деформациями и врожденными патологиями, — говорит Иван Байриков. — Как правило, когда возникает деформация нижней челюсти, в патологический процесс вовлекаются суставы. А височно-нижнечелюстной сустав — самый сложный по своему строению и функции. Эндопротезы, которые у нас изготавливают, позволяют получить именно ту конфигурацию, которая необходима для устранения дефекта и патологии».



Имплантат, установленный пациентке — совместная разработка кафедры челюстно-лицевой хирургии и НИИ бионики и персонифицированной медицины СамГМУ.



«На основе данных компьютерной томографии строится модель, по которой создается титановый имплантат. Период создания составляет от 1 до 4 дней, в зависимости от сложности изделия. В данном имплантанте реализована масса новых решений, которые позволяют восстановить не только контур лица и исходные функции челюсти, но и в дальнейшем установить зубные импланты”, - рассказал руководитель отдела проектирования биомеханических конструкций НИИ Бионики и персонифицированной медицины СамГМУ профессор Алексей Букатый



Но помимо изготовления эндопротеза его еще важно правильно установить, для этого хирурги использовали первую российскую систему хирургической навигации AUTOPLAN, разработанную в СамГМУ.



Сейчас пациентка чувствует себя хорошо. В стационаре она проведет около двух недель, затем ее выпишут на амбулаторное наблюдение.



«Хочется полноценно есть, пережевывая пищу, чувствовать ее вкус, хочется выглядеть эстетично, — говорит Анастасия. — Люди на меня смотрят, я конечно к этому привыкла, но все равно неприятно. Поэтому я очень долго ждала этого момента!».



Через полгода врачи приступят к следующему этапу — имплантации зубов, чтобы восстановить жевательную функцию.

Фото: СамГМУ/ВКонтакте