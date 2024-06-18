Среди жителей Самарской области старше 15 лет заболеваемость ОРВИ остается выше эпидпорога

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За неделю заболеваемость ОРВИ среди совокупного населения снизилась на 23,3%.

Во вторник, 18 июня, региональное управление Роспотребнадзора опубликовало данные об эпидемиологической ситуации по заболеваемости ОРВИ и гриппом в Самарской области за период с 10 по 16 июня 2024 года.

Так, за 24‑ю неделю 2024 года в Самарской области зарегистрировано 5341 случай ОРВИ. В целом по области заболеваемость ниже эпидпорога на 22%.

Превышение эпидпорога отмечается только в возрастной группе 15 лет и старше — на 29,7%.

В сравнении с предыдущей неделей наблюдается снижение заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 23,3%.

По результатам лабораторного мониторинга отмечается циркуляция аденовируса и парагриппа, пишет СитиТраффик.