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Скончалась заслуженный работник здравоохранения РФ Зоя Ямщикова

10 января 2025 21:23
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Прощание состоится 11 января с 13:00 до 14:00 в траурном зале № 2 по адресу: ул. Алма-Атинская, д. 236.

Министерство здравоохранения Самарской области с прискорбием сообщает, что на 81-м году скончалась заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации Зоя Никитовна Ямщикова. Более 47 лет своей трудовой деятельности она посвятила работе на благо здравоохранения Самарской области. С 1975 года и на протяжении 34 лет она возглавляла бухгалтерскую службу министерства здравоохранения.

Ее многолетний и добросовестный труд отмечен медалью «За трудовую доблесть» и почетным знаком Губернатора Самарской области «За труд во благо земли Самарской».

Коллектив министерства здравоохранения выражает глубокие соболезнования родным и близким Зои Никитовны в связи с тяжелой утратой. Светлая память о ней, её профессиональных и человеческих качествах навсегда останется в сердцах коллег.

Прощание состоится 11 января с 13:00 до 14:00 в траурном зале № 2 по адресу: ул. Алма-Атинская, д. 236.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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