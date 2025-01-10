Скончалась заслуженный работник здравоохранения РФ Зоя Ямщикова

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Министерство здравоохранения Самарской области с прискорбием сообщает, что на 81-м году скончалась заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации Зоя Никитовна Ямщикова. Более 47 лет своей трудовой деятельности она посвятила работе на благо здравоохранения Самарской области. С 1975 года и на протяжении 34 лет она возглавляла бухгалтерскую службу министерства здравоохранения.



Ее многолетний и добросовестный труд отмечен медалью «За трудовую доблесть» и почетным знаком Губернатора Самарской области «За труд во благо земли Самарской».



Коллектив министерства здравоохранения выражает глубокие соболезнования родным и близким Зои Никитовны в связи с тяжелой утратой. Светлая память о ней, её профессиональных и человеческих качествах навсегда останется в сердцах коллег.



Прощание состоится 11 января с 13:00 до 14:00 в траурном зале № 2 по адресу: ул. Алма-Атинская, д. 236.

Фото: минздрав СО