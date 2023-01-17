Самарские врачи спасли пациента с осложненной формой спаечной болезни органов брюшной полости

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Врачи Самарской городской клинической больницы №1 имени Н.И. Пирогова спасли пациента с осложненной формой спаечной болезни органов брюшной полости. Несколько сложных оперативных вмешательств и длительная реабилитация под наблюдением мультидисциплинарной бригады помогли мужчине вернуться к здоровой и активной жизни.



Виталий Чичков поступил в отделение реанимации и интенсивной терапии больницы имени Пирогова в крайне тяжелом состоянии. Множественные осложнения спаечной болезни привели к истощению мужчины.



«Мы провели комплексное обследование, определили диагноз и тактику дальнейших действий. В кратчайшие сроки пациент был подготовлен к первому хирургическому вмешательству, — рассказал заместитель главного врача Самарской городской клинической больницы №1 имени Н.И. Пирогова Дмитрий Храновский. — Лечение потребовало постоянного пребывания пациента в реанимации на протяжении нескольких месяцев. За это время мы провели 5 операций. К лечению и реабилитации привлекались специалисты самых разных профилей — хирурги, реаниматологи, терапевты, неврологи, специалисты отделения ранней реабилитации. Мультидисциплинарный подход во многом обеспечил успех восстановительного процесса: сейчас Виталий Алексеевич чувствует себя здоровым. Работает, ведет активный образ жизни и продолжает наблюдается в нашей больнице».



Курировал лечение профессор кафедры хирургических болезней у детей и взрослых Самарского государственного медицинского университета Владимир Белоконев, который спасает жизни пациентов на протяжении 50 лет.



«Больнице имени Николая Ивановича Пирогова в 2025 году исполнится 150 лет. И все эти годы здесь оказывается помощь пациентам с экстренной хирургической патологией. Мы применяем опыт многих поколений хирургов, — отметил Владимир Иванович. — Ежегодно в нашей больнице проходят лечение порядка 60 пациентов со спаечной болезнью брюшной полости. Если больной вовремя обращается за помощью, операция дает хороший результат и заканчивается благополучно. Но если затянуть, могут быть серьезные последствия. Я очень рад тому, что Виталий Алексеевич полностью восстановился».



Сегодня Виталий Чичков придерживается активного образа жизни.



«Я очень благодарен всем специалистам, которые участвовали в моем лечении и особенно Владимиру Ивановичу. Первые два месяца он буквально не отходил от моей постели, — рассказал мужчина. — Сейчас я чувствую себя хорошо. Через два месяца после выписки встал на лыжи. Стараюсь уделять больше времени физической активности и правильному питанию. Первое время даже ходить было тяжело, но Владимир Иванович меня подбадривал, говорил, что все наладится. Так и получилось», сообщает пресс-служба минздрава СО.

Фото: пресс-служба минздрава СО