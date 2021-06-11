Самарские врачи-офтальмологи больницы Ерошевского внедрили новую методику лечения недоношенных детей

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Врачи-офтальмологи Самарской областной клинической​ офтальмологической больницы Ерошевского внедрили методику интравитреального введения препарата «Луцентис» детям с ретинопатией недоношенных на базе перинатального центра Самарской областной клинической больницы Середавина.

Ретинопатия недоношенных – относительно молодое заболевание. Диагностировать его начали около 20 лет назад, как только врачи научились выхаживать детей, рожденных раньше срока. У таких малышей часть сетчатки остается без должного кровоснабжения, и глаз начинает наращивать дополнительные сосуды.

Долгое время лечение такого заболевания проводилось только при помощи лазерной коагуляции сетчатки.

С середины 2000-х​ годов по всему миру началось изучение возможности применения препаратов, подавляющих фактор роста сосудов (VEGF-фактор), при ретинопатии недоношенных,​ а также их возможных системных действий. И в октябре 2020 года официальное разрешение получил препарат «Луцентис». Этот метод на данный момент показал большие перспективы для дальнейшего использования.

Теперь врачи-офтальмологи для достижения более эффективного результата могут комбинировать эти два способа лечения заболевания малышей, родившихся раньше срока, то есть​ оба метода направлены на уменьшение роста патологических сосудов и стабилизацию состояния сетчатки при ретинопатии недоношенных.

Врачи-офтальмологи областной офтальмологической больницы Ерошевского внедрили новую​ методику лечения детей с ретинопатией недоношенных на базе перинатального центра больницы Середавина.

«Раньше лечение было только лазерной коагуляцией, и проводилось в зависимости от того, как мы обнаруживали ретинопатию, — рассказала врач-офтальмолог кабинета наблюдения детей с ретинопатией недоношенных больницы им. Т.И.Ерошевского Ирина Мальцева. -​ Лазерная коагуляция травматична и занимает​ много времени, дети переносили не всегда хорошо. Буквально с октября прошлого года был разрешен препарат Луцентис. Во время операции ребенок ничего не чувствует, так как операция выполняется в условиях общего наркоза. Введение препарата значительно сокращает время проведения данного вмешательства и позволяет сохранить периферию сетчатки ребенка. В настоящее время это очень ценно, в более старшем возрасте пациенты смогут вести полноценный образ жизни. Они не будут ограничены».

За 2020 год в перинатальном​ центре​ больницы Середавина для лечения ретинопатии выполнено 17 лазерных коагуляций. С января 2021 года совместно с врачами-офтальмологами больницы Ерошевского лечение заболевания проводится путем введения препарата в стекловидное тело, таких операций выполнено 4 и все они прошли успешно.

Эта методика, как рассматривают врачи, более щадящая для детей и более эффективна, специалисты видят в этом методе будущее. Но иногда приходится совмещать введение препарата Луцентис и проведение лазерной коагуляции. Конечно, это зависит от особенности ребенка, от особенности эффекта его лечения.

В перинатальном центре создана специализированная операционная для новорожденных, в которой проводятся все оперативные вмешательства у новорожденных.

«В нашем перинатальном центре в год проходит около 6 000 родов, — рассказала заместитель главного врача СОКБ им. В.Д.Середавина по акушерству и гинекологии Татьяна Тезикова. -​ Из них более 700 малышей рождаются с преждевременными родами, в том числе с экстремально низкой массой тела. Такие дети требуют очень длительного выхаживания. Это очень сложная совместная командная работа врачей многих детских специальностей в составе неонатологов, анестезиологов-реаниматологов, отоларингологов, неврологов, офтальмологов. Одно из осложнений, которые могут возникнуть у этих детей – это нарушение зрения, которое называется ретинопатия. Поэтому каждого ребенка мы ведем совместно с офтальмологами клинической офтальмологической больницы им. Т.И.Ерошевского».

Маленькой пациентке перинатального центра всего 2,5 месяца, ее мама Александра рассказывает, девочка родилась раньше срока на 27-й неделе. Когда малышке исполнился месяц, на осмотре врачи-офтальмологи выявили ретинопатию недоношенных. Сегодня такая патология органов зрения успешно лечится и когда крохе исполнился месяц, врачи-офтальмологи больницы им. Т.И.Ерошевского ввели препарат в оба глаза маленькой пациентки. «Как говорят наши доктора, эффект очень положительный. Доктор наглядно показал, что наша сетчатка спасена, мы будем видеть, мы будем расти, и наша сетчатка сейчас​ растет хорошо» — поделилась мама​ Александра Сидорова.

Врачи – офтальмологи больницы им. Т.И.Ерошевского провели послеоперационный осмотр пациента. «Перинатальный центр оборудован ретинальной камерой, вся диагностика до операции и состояние после операции проводится на этом оборудовании, — рассказала главный детский офтальмолог Приволжского федерального округа, врач-офтальмолог больницы им. Т.И.Ерошевского Ольга Жукова. -​ Мы проводим контроль послеоперационного состояния ребенка, смотрим, как дальше развивается процесс. Пациенту 2 месяца, сейчас зоны отслойки сетчатки мы не наблюдаем, хорошее глазное дно. Ребенок реагирует, это обычная реакция».

Врачи перинатального центра больницы им. В.Д.Середавина и врачи-офтальмологи больницы им. Т.И.Ерошевского считают, что интравитреальное введение препарата «Луцентис» — это прорыв в лечении​ данного заболевания и это поможет детям с ретинопатией недоношенных бороться с тяжелым недугом легче и более эффективно.

«Чтобы не выжигать лазером ту часть сетчатки, которая провоцирует рост сосудов, мы вводим вещество, которое блокирует этот процесс на молекулярном уровне. — отметил главный внештатный офтальмолог минздрава Самарской области, главный врач больницы им. Т.И.Ерошевского Андрей Золотарев. — Сетчатка остается целая, работоспособная и потом всю оставшуюся жизнь человек может и не вспомнить, что у него было такое заболевание, причем для этого хватает одной инъекции, редко – две, крайне редко – три».

После проведенного лечения в условиях перинатального центра, когда стабилизируется состояние, дети продолжают наблюдаться врачами-офтальмологами больницы им. Т.И.Ерошевского до достижения возраста 1-1,5 лет в кабинете выявления и динамического наблюдения детей с ретинопатией недоношенных, далее до 18 лет в офтальмологическом кабинете детского отделения областной офтальмологической больницы, сообщили в пресс-службе минздрава СО.

Фото: zrenie-samara.ru