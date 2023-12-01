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Самарские онкоортопеды провели уникальную операцию пациенту с саркомой плечевого пояса

1 декабря 2023 13:01
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Самарские онкоортопеды провели уникальную операцию пациенту с саркомой плечевого пояса

 

Специалисты Самарского областного клинического онкологического диспансера впервые провели операцию по установке индивидуального эндопротеза плечевого пояса пациенту с первичной злокачественной опухолью.

Около 6 месяцев назад женщина начала отмечать выраженные боли и ограничение движений в левом плечевом суставе. После консультации у врача в поликлинике по месту жительства ей назначили компьютерную томографию. По итогам обследования она была направлена на консультацию к врачу- онкоортопеду.

В Самарском онкодиспансере ей провели полное обследование, выявив злокачественную саркому лопатки. Злокачественные опухоли костей составляют около 2% среди всех злокачественных новообразований.

«Хондросаркома составляет около 10% среди всех костных опухолей, и в исключительных случаях поражает плечевой пояс. Ежегодно в России встречается около 5 подобных случаев. В основном при лечении данных патологий проводится удаление опухоли без последующей реконструкции, что снижает качество жизни пациента», - пояснил врач онколог, травматолог-ортопед нейрохирургического онкологического диспансера, к.м.н. Виктор Иванов.

Пациентке установили индивидуальный протез, произведенный на современном оборудовании в индустриальном парке Преображенка Самарского государственного медицинского университета. Конструкция протеза была спроектирована в рамках совместной работы онкоортопедов областного онкодиспансера и инженеров НИИ Бионики и персонифицированной медицины медицинского университета.

«Благодаря бионическому подходу удалось добиться полного соответствия протезируемого импланта. Операция длилась 3 часа, пациентка чувствует себя хорошо. Мы прогнозируем практически полное восстановление функции конечности»,- отметил врач.

Борьба с онкологическими заболеваниями — одно из важных направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. В Самарской области при поддержке Губернатора Дмитрия Азарова ведётся активная работа по развитию системы здравоохранения, в том числе оснащению медучреждений современным оборудованием, повышению доступности медпомощи, внедрению новых методов лечения.

Фото – Министерство здравоохранения Самарской области

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