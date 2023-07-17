Российские врачи переместили лопатки на мышцах и остановили дальнейшее развитие патологии у семилетнего мальчика

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Врачи НМИЦ травматологии и ортопедии им. Г.А. Илизарова переместили лопатки на мышцах и остановили дальнейшее развитие патологии.



Редкий двусторонний порок развития лопаток был выявлен у семилетнего мальчика из Башкортостана. Шейные позвонки были сращены в единый массив.



— При аномалии Шпренгеля одна из лопаток с окружающими ее мышцами недоразвита и смещена вверх, что создает функциональный (сложности с движениями в руках) и косметический дефекты. У ребенка, обратившегося с деформацией шеи в Центр Илизарова, была выявлена крайне тяжелая форма двусторонней аномалии Шпренгеля — одна из лопаток находилась в шейном отделе, — рассказала нейрохирург НМИЦ травматологии и ортопедии им. Г.А. Илизарова Минздрава России Ольга Сергеенко.



️Чтобы помощь ребенку, врачам НМИЦ травматологии и ортопедии им. Г.А. Илизарова Минздрава России потребовалось однократное хирургическое вмешательство — операцию провели, переместив лопатки на мышцах.



Сейчас маленький пациент успешно проходит период реабилитации.

Фото: минздрав России