Я нашел ошибку
Главные новости:
Целью встречи стало привлечение внимания молодежи к актуальной проблеме наркозависимости, пропаганда здорового образа жизни и формирования негативного отношения к употреблению наркотических веществ.
В Жигулёвске полицейские и общественники провели профилактическую беседу со студентами колледжа
Не дожидайтесь ощущения истощения от работы, планируйте дни отдыха и отпуск на 6-12 месяцев вперед.
Медицинский психолог Самарской горбольницы назвала 5 правил, как не допустить профессионального выгорания
Эксперты: приложение «АВТОПЛАН» способствует широкому внедрению аддитивных технологий в нейрохирургии.
Разработка СамГМУ позволяет эффективно создавать индивидуальные импланты для устранения дефектов костей черепа
Самарский врач напомнил о роли семьи в формировании и сохранении психического здоровья.
10 октября - Всемирный день психического здоровья
Глава Самарской области Вячеслав Федорищев поблагодарил Владимира Путина за поддержку АВТОВАЗа.  
Владимир Путин дал старт серийному производству автомобиля LADA Aura
мандарины этой зимой будут вдвое дороже, чем прошлой
Мандарины этой зимой будут вдвое дороже, чем прошлой
В России больше половины моторного масла признали контрафактом
В России больше половины моторного масла признали контрафактом
«Т Плюс» выпустила 80 тысяч мальков толстолобика в Волгу в Самаре
«Т Плюс» выпустила 80 тысяч мальков толстолобика в Волгу в Самаре
Наверх
Самара  +8 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.95
0.84
EUR 106.42
0.73
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Музее Эльдара Рязанова пройдет открытие витринной выставки «Жизнь дома на улице Саратовской»
В самарском Доме журналиста состоится вечер памяти Юрия Воскобойникова
«ЗИМфест» в Самаре закрывает сезон пешеходных экскурсий: последняя состоится 10 октября
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Разработка СамГМУ позволяет эффективно создавать индивидуальные импланты для устранения дефектов костей черепа

10 октября 2024 14:37
79
Эксперты: приложение «АВТОПЛАН» способствует широкому внедрению аддитивных технологий в нейрохирургии.

Приложение «АВТОПЛАН» для моделирования имплантатов при замещении дефектов костей черепа, разработанное в Самарском государственном медицинском университете Минздрава России совместно с Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова Минобороны России, было проанализировано экспертами ведущих медицинских организаций. Исследование, проведенное специалистами Института инновационного развития СамГМУ, а также Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова Минобороны России, НИИ Скорой помощи им. И.И. Джанелидзе и Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова Минздрава России, показало высокую эффективность приложения. Модуль реконструктивной хирургии позволяет проводить моделирование недостающих фрагментов черепа любой сложности на основании КТ пациента.

Исследователи проанализировали результаты установки индивидуальных имплантатов, моделирование которых проводилось в программе «АВТОПЛАН» с модулем реконструктивной хирургии. Было прооперировано 16 пациентов: 14 человек с большими послеоперационными дефектами костей черепа и двое пациентов с дефектами лобной кости, которым проводилась одновременная реконструкция верхней стенки глазницы. Для 14 пациентов имплантаты изготавливались из полиметилметакрилата с помощью пресс-форм, предварительно распечатанных на 3D-принтере. Для двух других было проведено моделирование титановой пластины по распечатанному индивидуальному имплантату. Во всех случаях получен оптимальный косметический результат, подтвержденный опросом пациента и его родственников, а также данными послеоперационной КТ головного мозга.

«Наиболее распространенным материалом для замещения больших и сложных дефектов черепа является титан, из которого изготавливаются индивидуальные пластины, – пояснил заведующий 14-м хирургическим отделением НИИ Скорой помощи им. И.И. Джанелидзе Никита Серебренников. - Однако их изготовление требует времени и финансовых затрат. Это обуславливает интерес к альтернативному материалу и способам изготовления имплантатов. Для достижения оптимального косметического результата необходимо применять аддитивные технологии на основании предоперационного 3D-моделирования и печати. В ходе исследования мы пришли к выводу, что с помощью модуля реконструктивной хирургии системы хирургической навигации «АВТОПЛАН» возможно устранять дефекты костей черепа различной формы, размеров и сложности. Использование этой программы не требует долгого обучения моделированию и изготовлению имплантатов, поэтому дает возможности для широкого внедрения аддитивных технологий в нейрохирургические стационары».

Результаты исследования опубликованы в специализированном медицинском журнале НИИ Скорой помощи им. И.И. Джанелидзе.

 

Фото:  пресс-служба СамГМУ

 

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Не дожидайтесь ощущения истощения от работы, планируйте дни отдыха и отпуск на 6-12 месяцев вперед.
10 октября 2024, 14:42
Медицинский психолог Самарской горбольницы назвала 5 правил, как не допустить профессионального выгорания
Не дожидайтесь ощущения истощения от работы, планируйте дни отдыха и отпуск на 6-12 месяцев вперед. Здравоохранение
14
Самарский врач напомнил о роли семьи в формировании и сохранении психического здоровья.
10 октября 2024, 14:27
10 октября - Всемирный день психического здоровья
Самарский врач напомнил о роли семьи в формировании и сохранении психического здоровья. Здравоохранение
44
Среди них и главный дирижер Самарской государственной филармонии Михаил Щербаков.
09 октября 2024, 21:00
Почти 790 тысяч жителей Самарской области прошли вакцинацию от гриппа
Среди них и главный дирижер Самарской государственной филармонии Михаил Щербаков. Общество
388
Здравоохранение
Не дожидайтесь ощущения истощения от работы, планируйте дни отдыха и отпуск на 6-12 месяцев вперед.
10 октября 2024  14:42
Медицинский психолог Самарской горбольницы назвала 5 правил, как не допустить профессионального выгорания
58
Эксперты: приложение «АВТОПЛАН» способствует широкому внедрению аддитивных технологий в нейрохирургии.
10 октября 2024  14:37
Разработка СамГМУ позволяет эффективно создавать индивидуальные импланты для устранения дефектов костей черепа
79
Самарский врач напомнил о роли семьи в формировании и сохранении психического здоровья.
10 октября 2024  14:27
10 октября - Всемирный день психического здоровья
79
Мобильный УЗИ-аппарат помогает диагностировать заболевания у жителей Клявлинского района
10 октября 2024  12:41
Мобильный УЗИ-аппарат помогает диагностировать заболевания у жителей Клявлинского района
143
В Самарской области значительно выросло количество пациентов с диагнозом COVID-19
10 октября 2024  11:53
В Самарской области значительно выросло количество пациентов с диагнозом COVID-19
164
Самарская больница №4 обслуживает взрослое население Октябрьского района – 94 тысяч человек.
9 октября 2024  14:29
Новые машины помогают в работе мобильных амбулаторных бригад и службы паллиативной помощи самарской горбольницы №4
591
Только 37% работодателей в Самаре вакцинируют персонал
9 октября 2024  12:45
Только 37% работодателей в Самаре вакцинируют персонал
377
Новаторский метод лечения онкологии натуральными клетками-киллерами включен в перечень медицинских услуг Клиник СамГМУ
9 октября 2024  09:58
Новаторский метод лечения онкологии натуральными клетками-киллерами включен в перечень медицинских услуг Клиник СамГМУ
398
Врач рассказала о поведении для сохранения здоровья осенью
9 октября 2024  09:08
Врач рассказала о поведении для сохранения здоровья осенью
338
Что важно знать и делать родителям?
8 октября 2024  20:51
Самарский врач-психиатр рассказала, как сохранить психическое здоровье детей
517
Весь список
Современная медицина
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
3178
Весь список
В центре внимания
на одноуровневую модель муниципального управления вместо двухуровневой
9 октября 2024  11:15
Самара перейдет на одноуровневую модель муниципального управления вместо двухуровневой
466
Туман в Самарской области сохранится до конца дня
9 октября 2024  10:39
Туман в Самарской области сохранится до конца дня
352
Губернатор обсудил вопросы социального характера с представителями инициативных групп жителей Самары и Приволжского района.
8 октября 2024  14:57
Ремонт дороги, строительство больницы и помощь детям с ограничениями по здоровью: Вячеслав Федорищев провёл приём граждан
1517
В Самаре 11 октября стартует распределение свободных мест в детские сады на 2024-2025 учебный год
8 октября 2024  10:05
В Самаре 11 октября стартует распределение свободных мест в детские сады на 2024-2025 учебный год
554
Более 350 тысяч доз вакцины против гриппа поступило в Самарскую область
7 октября 2024  14:03
Более 350 тысяч доз вакцины против гриппа поступило в Самарскую область
748
Весь список