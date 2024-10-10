Разработка СамГМУ позволяет эффективно создавать индивидуальные импланты для устранения дефектов костей черепа

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Приложение «АВТОПЛАН» для моделирования имплантатов при замещении дефектов костей черепа, разработанное в Самарском государственном медицинском университете Минздрава России совместно с Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова Минобороны России, было проанализировано экспертами ведущих медицинских организаций. Исследование, проведенное специалистами Института инновационного развития СамГМУ, а также Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова Минобороны России, НИИ Скорой помощи им. И.И. Джанелидзе и Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова Минздрава России, показало высокую эффективность приложения. Модуль реконструктивной хирургии позволяет проводить моделирование недостающих фрагментов черепа любой сложности на основании КТ пациента.

Исследователи проанализировали результаты установки индивидуальных имплантатов, моделирование которых проводилось в программе «АВТОПЛАН» с модулем реконструктивной хирургии. Было прооперировано 16 пациентов: 14 человек с большими послеоперационными дефектами костей черепа и двое пациентов с дефектами лобной кости, которым проводилась одновременная реконструкция верхней стенки глазницы. Для 14 пациентов имплантаты изготавливались из полиметилметакрилата с помощью пресс-форм, предварительно распечатанных на 3D-принтере. Для двух других было проведено моделирование титановой пластины по распечатанному индивидуальному имплантату. Во всех случаях получен оптимальный косметический результат, подтвержденный опросом пациента и его родственников, а также данными послеоперационной КТ головного мозга.

«Наиболее распространенным материалом для замещения больших и сложных дефектов черепа является титан, из которого изготавливаются индивидуальные пластины, – пояснил заведующий 14-м хирургическим отделением НИИ Скорой помощи им. И.И. Джанелидзе Никита Серебренников. - Однако их изготовление требует времени и финансовых затрат. Это обуславливает интерес к альтернативному материалу и способам изготовления имплантатов. Для достижения оптимального косметического результата необходимо применять аддитивные технологии на основании предоперационного 3D-моделирования и печати. В ходе исследования мы пришли к выводу, что с помощью модуля реконструктивной хирургии системы хирургической навигации «АВТОПЛАН» возможно устранять дефекты костей черепа различной формы, размеров и сложности. Использование этой программы не требует долгого обучения моделированию и изготовлению имплантатов, поэтому дает возможности для широкого внедрения аддитивных технологий в нейрохирургические стационары».

Результаты исследования опубликованы в специализированном медицинском журнале НИИ Скорой помощи им. И.И. Джанелидзе.

Фото: пресс-служба СамГМУ