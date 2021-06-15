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Проценко об обязательной вакцинации: "Это единственный выход из создавшейся ситуации с пандемией"

15 июня 2021 21:43
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Общая расслабленность и "фееричное" отношение к маскам - причина роста заболеваемости COVID-19 в Москве, считает главврач.

Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко считает обязательную вакцинацию населения единственным способом победить пандемию в сложившихся условиях, передает ТАСС.

"Это единственный выход из создавшейся ситуации с пандемией. И вопрос: "Как она должна регулироваться?" - вот, наверное, самый главный вопрос", - сказал Проценко в интервью RT, отвечая на вопрос о возможности обязательной вакцинации населения.

Он также добавил, что причиной роста заболеваемости COVID-19 в Москве могло стать "фееричное" отношение людей к маскам, несоблюдение социальной дистанции и общая расслабленность. "Наверное, люди, правда, за год устали. И все это по совокупности дало взрыв, который называется третьей волной", - сказал Проценко.

Он признался, что не очень оптимистично смотрит на сложившуюся ситуацию, так как у врачей уже есть понимание, что рост заболеваемости вскоре докатится и до регионов.

"Это новая болезнь с новыми сценариями. Мы видим, что укоротился инкубационный период - если раньше было на седьмой-девятый день, то сейчас - на четвертый-пятый день. Клиническая картина сильно не поменялась, но видим, что появляются пациенты, которые не реагируют на стандартные приемы лечения осложнений коронавируса", - добавил главврач.

 

Фото:   pixabay

 

Теги: обязательная вакцинация Проценко

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