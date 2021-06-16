Инкубационный период коронавируса сократился

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Инкубационный период коронавируса укоротился до 4-5 дней, заявил во вторник главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.

"Укоротился период инкубационный, сейчас 4-5 дней. Клиническая картина, наверное, сильно не поменялась", - сказал Проценко в интервью RT Россия.

При этом он не стал прогнозировать, связан ли взрыв заболеваемости с индийским штаммом коронавируса.

Отвечая на вопрос об обязательной вакцинации, Проценко заявил: "Это единственный выход из создавшейся ситуации пандемии, и вопрос, как она регулироваться должна", сообщает РИА Новости.

Фото: Pixabay.com