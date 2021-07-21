«Перезагрузка» здравоохранения на селе: врачи представили предложения в народную программу «Единой России»

125

На площадке партии прошел первый «Консилиум с Денисом Проценко» и экспертами в области медицины.

Чтобы отечественная медицина успешно функционировала, учитывала наиболее актуальные запросы людей, отвечала требованиям времени, ей надо поставить «диагноз» и выработать алгоритм дальнейшего «лечения». В этом может помочь площадка «Единой России», считает главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

«Россия — большая страна, и не везде есть то, что есть в больнице в Коммунарке. Тем не менее, мы обязаны заложить такие критерии развития здравоохранения, чтобы и жители мегаполиса, и сельских территорий чувствовали качественные изменения в современной медицине», — сказал Денис Проценко.

Вопрос финансирования — один из главных для оказания своевременной и качественной медпомощи. Существующие нормативы выделения средств на фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) необходимо пересмотреть, так как это звено медицины наиболее приближено к человеку, считает главврач Чебоксарской районной больницы Владимир Викторов.

«Мое предложение — ввести повышающий коэффициент подушевого финансирования для сельских жителей. И дополнительно стимулировать медиков к работе в сельских районах», — сказал он.

Не менее важно для оказания качественных медицинских услуг на селе строительство новых и модернизация уже имеющихся фельдшерско-акушерских пунктов. К примеру, по данным ОНФ, за 2020 год в регионах было построено немногим более 70% от запланированного количества медицинских объектов. За первые шесть месяцев текущего года отставание удалось ликвидировать, и число сданных объектов достигло 1268 из запланированных на 2020 год 1359-ти, отметил заместитель руководителя исполкома ОНФ Артем Бичаев.

«Мы проверяли, как осуществлялось строительство этих объектов, привлекали специалистов. Потому что эти объекты должны качественно функционировать после сдачи. И на сегодняшний день в шести субъектах РФ 91 объект не введен в эксплуатацию. А на 16 объектов в Тверской области даже закупочные процедуры не проходят, в Единую систему не вводил никто никакие данные», — рассказал Артем Бичаев.

Серьезное влияние на качество медицинских услуг в сельской местности оказывает и кадровый дефицит медицинских специалистов. Он вызван, в том числе тем, что выпускники вузов стремятся попасть на работу в учреждения в крупных городах. Москва, Санкт-Петербург и другие мегаполисы «как пылесос засасывают всех», отметил главный хирург, медицинский директор GMS Hospital (Москва) Бадма Башанкаев.

«Молодые люди, которые только выпустились из института, у которых нет какого-то безумного блата и стремления работать в столицах, хорошо «идут на жилье». Миллион в качестве «подъемных» средств [который выделяется по программе «Земский доктор»] — не всегда достаточен», — констатировал он.

В ряде регионов актуален и вопрос информирования местных жителей о возможностях получения медпомощи. Чаще всего люди попросту не знают о том, что могут получать высокотехнологичные медицинские услуги, сказал главврач Федерального центра нейрохирургии, депутат Тюменской областной Думы Альберт Суфианов, отметив, что сегодня для обследований активно применяются телемедицинские технологии.

«За 10 лет здесь проведено более 40 тысяч высокотехнологичных операций пациентов с территории всей РФ. С момента основания центра создана возможность каждому гражданину получить срочную дистанционную консультацию нейрохирурга, в результате чего 18% оперируются исключительно после дистанционных консультаций — это около тысячи пациентов в год», — рассказал он.

Первый замглавы Минздрава РФ Виктор Фисенко поблагодарил участников консилиума за предложенные инициативы по развитию системы здравоохранения.

«Здесь собралась команда, которая представляет специалистов от федеральных и районных больниц до подстанций и станций скорой помощи. Обо всех программах и тенденциях вы, безусловно, знаете: о ФАПах, врачебных амбулаториях, модернизации «первички» и прочих вопросах», — сказал замминистра.

Расшить «узкие места» сферы здравоохранения поможет народная программа «Единой России», считает Денис Проценко.

«Мы должны воспользоваться инструментом, который нам предоставляет партия. Все, что мы обсудили, можно внести в народную программу и этим помочь нашим коллегам в Минздраве. Мы рассчитываем на их активную помощь», — сказал он.

Отметим, что уже более 900 медиков в Самарской области приехали работать в сельские ФАПы, районные больницы и лечебные учреждения малых городов за прошедшие семь лет. На территории губернии успешно реализуются региональные программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Они решают кадровые вопросы в сельской медицине за счет привлечения квалифицированных кадров и их поддержки «подъемными». Врачи, участвующие в программе, единоразово получают от 1 до 1,5 миллиона рублей, фельдшеры – от 500 до 750 тысяч рублей.

«Благодаря финансовому стимулированию сотни молодых специалистов Самарской области приняли решение о переезде в село. Эффект очевиден. Первичная медпомощь для селян становится более качественной и доступной. Наша практика вполне может быть перенесена и в другие регионы», - отметил главный инфекционист медгородка Тольятти Николай Каравашкин, автор просветительского медицинского проекта «Мобильная приемная доктора Каравашкина».

Напомним, проект «Консилиум с Денисом Проценко» — это серия видеоконференций с экспертами в сфере здравоохранения и главным врачом больницы в столичной Коммунарке Денисом Проценко. Участники обсуждают проблемы в сфере здравоохранения и предлагают пути решения вопросов. Озвученные инициативы будут включаться в народную программу «Единой России», в которой медицине посвящен отдельный раздел.