По нацпроекту в поликлинике в Смышляевке был выполнен капитальный ремонт

154

По национальному проекту «Здравоохранение» в поликлинике в Смышляевке был выполнен капитальный ремонт.



Пациенты рады изменениям: записаться к врачу стало удобнее, сама поликлиника - уютнее, появилось новое современное оборудование. Довольны и сотрудники отделения: работать и помогать людям стало проще. Благодаря нацпроекту также были обновлены и другие отделения Волжской ЦРБ — в поселках Петра-Дубрава, Стройкерамика и Курумоч. В поселках Тридцатый и Новозаборовский возведены новые фельдшерско-акушерские пункты.



Масштабное обновление позволило внедрить в работу подразделений принципы бережливого производства, расширить штат специалистов, создать современные условия для приема пациентов.

Фото: скриншот видео