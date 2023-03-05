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По нацпроекту в поликлинике в Смышляевке был выполнен капитальный ремонт

5 марта 2023 16:27
154
Масштабное обновление позволило создать современные условия для приема пациентов.

По национальному проекту «Здравоохранение» в поликлинике в Смышляевке был выполнен капитальный ремонт.

Пациенты рады изменениям: записаться к врачу стало удобнее, сама поликлиника - уютнее, появилось новое современное оборудование. Довольны и сотрудники отделения: работать и помогать людям стало проще. Благодаря нацпроекту также были обновлены и другие отделения Волжской ЦРБ — в поселках Петра-Дубрава, Стройкерамика и Курумоч. В поселках Тридцатый и Новозаборовский возведены новые фельдшерско-акушерские пункты.

Масштабное обновление позволило внедрить в работу подразделений принципы бережливого производства, расширить штат специалистов, создать современные условия для приема пациентов.

 

Фото:  скриншот видео

Теги: Медицина

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Масштабное обновление позволило создать современные условия для приема пациентов.
5 марта 2023  16:27
По нацпроекту в поликлинике в Смышляевке был выполнен капитальный ремонт
154
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