По нацпроекту в поликлинике в Смышляевке был выполнен капитальный ремонт

По национальному проекту «Здравоохранение» в поликлинике в Смышляевке был выполнен капитальный ремонт.
Пациенты рады изменениям: записаться к врачу стало удобнее, сама поликлиника - уютнее, появилось новое современное оборудование. Довольны и сотрудники отделения: работать и помогать людям стало проще. Благодаря нацпроекту также были обновлены и другие отделения Волжской ЦРБ — в поселках Петра-Дубрава, Стройкерамика и Курумоч. В поселках Тридцатый и Новозаборовский возведены новые фельдшерско-акушерские пункты.
Масштабное обновление позволило внедрить в работу подразделений принципы бережливого производства, расширить штат специалистов, создать современные условия для приема пациентов.
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