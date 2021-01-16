Информация для населения о вакцинации от COVID-19

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В Самарской области уже в 51 медицинском учреждении созданы условия для проведения вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции. Это значит, что в этих медучреждениях подготовлены прививочные кабинеты, медицинские работники прошли инструктаж и обучение по порядку проведения вакцинации. По мере поступления вакцины в область эти учреждения будут включаться в процесс проведения вакцинации.

На этой неделе в регион поступило 5,5 тысяч доз вакцины ГамКовидВак. В настоящее время вакцина распределена в 26 медицинских организаций.

Обращаем внимание, по мере поступления больших партий вакцины в регион будет увеличено количество медорганизаций и количество доз, поставляемых в каждое учреждение.

Напоминаем, в первую очередь прививают людей из групп риска – медицинских работников, учителей, соцработников. По мере поступления вакцины список категорий будет расширен. Приоритетной вакцинации также подлежат сотрудники организаций, контактирующие с большим количеством людей (сотрудники организаций общественного транспорта, торговли, общественного питания и др.), обучающиеся в организациях среднего и высшего профессионального образования и лица, подлежащие призыву на военную службу. Кроме того, в соответствии с федеральными рекомендациями для категории граждан старше 60 лет сняты ограничения для проведения вакцинации препаратом ГамКовидВак для профилактики новой коронавирусной инфекции.

В те поликлиники, куда уже поставлена вакцина, обеспечивается дистанционная запись на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Записаться можно на портале Госуслуг www.gosuslugi.ru (личный кабинет «Мое здоровье», раздел «Запись к врачу», медицинская услуга «Вакцинация от COVID-19»), а также на портале Единой электронной регистратуры Самарской области er.mz63.ru (кнопка «Записаться на бесплатный прием к врачу», раздел «Вакцинация от COVID-19»), кроме того по звонку на «горячую линию» по номеру 122 или 8-800-30-22-163, добавочный номер 2 (Запись на прием к врачу).

Для разъяснения всех вопросов по вакцинации необходимо обращаться в поликлинику по месту прикрепления полиса ОМС.

Информируем, подробную информацию по вакцинации от COVID-19 можно получить на горячей линии Минздрава России 8 800 200 0 200.

Список медицинских организаций, в которые распределена вакцина

1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Самарская городская поликлиника № 13 Железнодорожного района»

2. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Самарская городская поликлиника № 4 Кировского района»

3. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Самарская медико-санитарная часть № 5 Кировского района»

4. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Самарская городская больница № 7»

5. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Самарская городская поликлиника № 3»

6. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Самарская городская больница № 4»

7. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Самарская городская клиническая поликлиника № 15 Промышленного района»

8. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Самарская городская поликлиника № 6 Промышленного района»

9. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Самарская городская поликлиника № 1 Промышленного района»

10. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Самарская городская больница № 6»

11. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Самарская городская больница № 10»

12. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Самарская городская консультативно-диагностическая поликлиника № 14»

13. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Самарская медико-санитарная часть № 2 Промышленного района»

14. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Самарская городская поликлиника № 10 Советского района»

15. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Самарская областная клиническая больница № 2»

16. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Безенчукская центральная районная больница»

17. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Большеглушицкая центральная районная больница»

18. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Большечерниговская центральная районная больница»

19. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Кинельская центральная больница города и района»

20. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Нефтегорская центральная районная больница»

21. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Пестравская центральная районная больница»

22. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Приволжская центральная районная больница»

23. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Хворостянская центральная районная больница»

24. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Новокуйбышевская центральная городская больница»

25. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Чапаевская центральная городская больница»

26. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Красноармейская центральная районная больница», передает пресс-служба минздрава СО.

Фото: пресс-служба оперштаба СО