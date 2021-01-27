Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции  

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27 января в регионе подтверждено 275 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 96 в г. Самара

- 81 в г. Тольятти

- 16 в г. Сызрань

- 14 в Кинель-Черкасском районе

- 13 в г. Новокуйбышевск

- 8 в г. Чапаевск

- 6 в Сергиевском районе

- 3 в Богатовском районе

- 3 в Хворостянском районе

- 3 в г. Жигулевск

- 3 в г. Отрадный

- 2 в г. Кинель

- 2 в Большеглушицком районе

- 2 в Волжском районе

- 2 в г. Октябрьск

- 2 в Шигонском районе

- 2 в Безенчукском районе

- 2 в Кинельском районе

- 2 в Кошкинском районе

- 2 в Алексеевском районе

- 2 в Нефтегорском районе

- 2 в Ставропольском районе

- 1 в Красноярском районе

- 1 в Борском районе

- 1 в Сызранском районе

- 1 в Челно-Вершинском районе

- 1 в Шенталинском районе

- 1 в Клявлинском районе

- 1 в Большечерниговском районе



240 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 35 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 39136 случаев коронавируса.



Скончались 803 человека (нарастающим итогом), в том числе

женщины 60, 79, 80 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем;

мужчины 60, 72 лет, женщина 90 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчина 73 лет, страдавший онкологическим заболеванием;

женщины 69, 75, 81 года;

женщина 72 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 25,15, по стране - 48,68.

Коэффициент летальности в области - 2,05, в стране - 1,88.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7417, нарастающим итогом 1676459, передает пресс-служба оперштаба СО.