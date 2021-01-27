Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции  

27 января в регионе подтверждено 275 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 96 в г. Самара
- 81 в г. Тольятти
- 16 в г. Сызрань
- 14 в Кинель-Черкасском районе
- 13 в г. Новокуйбышевск
- 8 в г. Чапаевск
- 6 в Сергиевском районе
- 3 в Богатовском районе
- 3 в Хворостянском районе
- 3 в г. Жигулевск
- 3 в г. Отрадный
- 2 в г. Кинель
- 2 в Большеглушицком районе
- 2 в Волжском районе
- 2 в г. Октябрьск
- 2 в Шигонском районе
- 2 в Безенчукском районе
- 2 в Кинельском районе
- 2 в Кошкинском районе
- 2 в Алексеевском районе
- 2 в Нефтегорском районе
- 2 в Ставропольском районе
- 1 в Красноярском районе
- 1 в Борском районе
- 1 в Сызранском районе
- 1 в Челно-Вершинском районе
- 1 в Шенталинском районе
- 1 в Клявлинском районе
- 1 в Большечерниговском районе
240 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 35 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 39136 случаев коронавируса.
Скончались 803 человека (нарастающим итогом), в том числе
женщины 60, 79, 80 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем;
мужчины 60, 72 лет, женщина 90 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчина 73 лет, страдавший онкологическим заболеванием;
женщины 69, 75, 81 года;
женщина 72 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 25,15, по стране - 48,68.
Коэффициент летальности в области - 2,05, в стране - 1,88.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7417, нарастающим итогом 1676459, передает пресс-служба оперштаба СО.
Сегодня день рождения отмечает советник Губернатора Самарской области, генеральный директор АНО «Институт регионального развития» - управляющей компании НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» Ольга Михеева.
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