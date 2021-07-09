Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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9 июля в регионе подтверждено 255 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 107 в г. Самара

- 33 в г. Тольятти

- 16 в г. Сызрань

- 14 в Красноярском районе

- 11 в Волжском районе

- 7 в г. Чапаевск

- 5 в Красноармейском районе

- 5 в Большеглушицком районе

- 5 в г. Новокуйбышевск

- 5 в г. Отрадный

- 4 в Нефтегорском районе

- 4 в Кинель-Черкасском районе

- 4 в Борском районе

- 3 в г. Жигулевск

- 3 в г. Октябрьск

- 3 в г. Кинель

- 2 в Похвистневском районе

- 2 в Большечерниговском районе

- 2 в Алексеевском районе

- 2 в Приволжском районе

- 2 в Клявлинском районе

- 2 в Сергиевском районе

- 2 в Пестравском районе

- 2 в Богатовском районе

- 2 в Шигонском районе

- 1 в Ставропольском районе

- 1 в Камышлинском районе

- 1 в Шенталинском районе

- 1 в Безенчукском районе

- 1 в Кошкинском районе

- 1 в Сызранском районе

- 1 в Елховском районе

- 1 в г. Похвистнево



238 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 17 человек - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 69 443 случая коронавируса.



Скончались 2 378 человек (нарастающим итогом), в том числе

женщины 54, 55 и 82 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем

мужчины 70, 74, 82, 85, 88 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем

мужчины 70 и 85 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной систем и почек

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 74,48, по стране – 96,92.

Коэффициент летальности в области - 3,42, в стране - 2,47.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8884, нарастающим итогом 2883186