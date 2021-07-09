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Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

9 июля 2021 18:16
131
В Самаре заболели 107 человек.

9 июля в регионе подтверждено 255 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 107 в г. Самара
- 33 в г. Тольятти
- 16 в г. Сызрань
- 14 в Красноярском районе
- 11 в Волжском районе
- 7 в г. Чапаевск
- 5 в Красноармейском районе
- 5 в Большеглушицком районе
- 5 в г. Новокуйбышевск
- 5 в г. Отрадный
- 4 в Нефтегорском районе
- 4 в Кинель-Черкасском районе
- 4 в Борском районе
- 3 в г. Жигулевск
- 3 в г. Октябрьск
- 3 в г. Кинель
- 2 в Похвистневском районе
- 2 в Большечерниговском районе
- 2 в Алексеевском районе
- 2 в Приволжском районе
- 2 в Клявлинском районе
- 2 в Сергиевском районе
- 2 в Пестравском районе
- 2 в Богатовском районе
- 2 в Шигонском районе
- 1 в Ставропольском районе
- 1 в Камышлинском районе
- 1 в Шенталинском районе
- 1 в Безенчукском районе
- 1 в Кошкинском районе
- 1 в Сызранском районе
- 1 в Елховском районе
- 1 в г. Похвистнево

238 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 17 человек - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 69 443 случая коронавируса.

Скончались 2 378 человек (нарастающим итогом), в том числе
женщины 54, 55 и 82 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем
мужчины 70, 74, 82, 85, 88 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем
мужчины 70 и 85 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной систем и почек

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 74,48, по стране – 96,92.

Коэффициент летальности в области - 3,42, в стране - 2,47.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8884, нарастающим итогом 2883186

Теги: коронавирус новые случаи

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