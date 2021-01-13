Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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13 января в регионе подтверждено 279 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 91 в г.Тольятти

- 87 в г. Самара

- 14 в г. Сызрань

- 13 в Красноярском районе

- 10 в Кинель-Черкасском районе

- 9 в Приволжском районе

- 7 в Безенчукском районе

- 5 в г. Отрадный

- 5 в г. Новокуйбышевск

- 4 в Похвистневском районе

- 4 в Челно-Вершинском районе

- 4 в Камышлинском районе

- 3 в Большеглушицком районе

- 3 в Хворостянском районе

- 3 в г. Чапаевск

- 3 в Большечерниговском районе

- 3 в Нефтегорском районе

- 2 в Ставропольском районе

- 1 в г. Кинель

- 1 в Волжском районе

- 1 в Богатовском районе

- 1 в г. Октябрьск

- 1 в Сергиевском районе

- 1 в Шигонском районе

- 1 в Кинельском районе

- 1 в г. Похвистнево

- 1 в Алексеевском районе



246 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 33 человека выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 35159 случаев коронавируса.



Скончались 724 человека (нарастающим итогом), в том числе женщины 58, 74, 80, 90 лет, мужчины 45, 62, 83 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы; женщина 67 лет, мужчина 68 лет, страдавшие заболеванием эндокринной системы; мужчина 75 лет, страдавший заболеванием почек; мужчина 79 лет;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 22,67, по стране - 43,4.

Коэффициент летальности в области - 2,06, в стране - 1,83.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 9200, нарастающим итогом 1560294, передает пресс-служба оперштаба СО.