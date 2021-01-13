Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

13 января в регионе подтверждено 279 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 91 в г.Тольятти
- 87 в г. Самара
- 14 в г. Сызрань
- 13 в Красноярском районе
- 10 в Кинель-Черкасском районе
- 9 в Приволжском районе
- 7 в Безенчукском районе
- 5 в г. Отрадный
- 5 в г. Новокуйбышевск
- 4 в Похвистневском районе
- 4 в Челно-Вершинском районе
- 4 в Камышлинском районе
- 3 в Большеглушицком районе
- 3 в Хворостянском районе
- 3 в г. Чапаевск
- 3 в Большечерниговском районе
- 3 в Нефтегорском районе
- 2 в Ставропольском районе
- 1 в г. Кинель
- 1 в Волжском районе
- 1 в Богатовском районе
- 1 в г. Октябрьск
- 1 в Сергиевском районе
- 1 в Шигонском районе
- 1 в Кинельском районе
- 1 в г. Похвистнево
- 1 в Алексеевском районе
246 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 33 человека выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 35159 случаев коронавируса.
Скончались 724 человека (нарастающим итогом), в том числе женщины 58, 74, 80, 90 лет, мужчины 45, 62, 83 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы; женщина 67 лет, мужчина 68 лет, страдавшие заболеванием эндокринной системы; мужчина 75 лет, страдавший заболеванием почек; мужчина 79 лет;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 22,67, по стране - 43,4.
Коэффициент летальности в области - 2,06, в стране - 1,83.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 9200, нарастающим итогом 1560294, передает пресс-служба оперштаба СО.
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