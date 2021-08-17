Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

17 августа в регионе подтверждено 448 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 120 в г. Самара
- 93 в г. Тольятти
- 40 в г. Новокуйбышевск
- 27 в Красноярском районе
- 24 в г. Сызрань
- 18 в г. Чапаевск
- 11 в Елховском районе
- 10 в Борском районе
- 10 в Большечерниговском районе
- 9 в Волжском районе
- 9 в Нефтегорском районе
- 8 в Большеглушицком районе
- 8 в г. Жигулевск
- 6 в Сергиевском районе
- 6 в Ставропольском районе
- 6 в Хворостянском районе
- 6 в Алексеевском районе
- 5 в Пестравском районе
- 5 в Челно-Вершинском районе
- 5 в г. Октябрьск
- 5 в г. Кинель
- 4 в Богатовском районе
- 3 в Безенчукском районе
- 3 в Клявлинском районе
- 2 в Кошкинском районе
- 1 в Похвистневском районе
- 1 в г. Отрадный
- 1 в Шенталинском районе
- 1 в Кинель-Черкасском районе
- 1 в Кинельском районе
420 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 28 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 84068 случаев коронавируса.
Скончались 2936 человек (нарастающим итогом), в том числе
женщины 64, 68, 69, 71, 74, 79, 94 лет, мужчины 53, 66, 73, 81, 88 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщина 68 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
мужчины 45, 50, 66 лет;
женщины 38, 69 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы;
мужчина 74 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, органов дыхания;
женщина 72 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 91,95, по стране - 117,88.
Коэффициент летальности в области - 3,49, в стране - 2,59.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7510, нарастающим итогом 3210636.