Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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17 августа в регионе подтверждено 448 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 120 в г. Самара

- 93 в г. Тольятти

- 40 в г. Новокуйбышевск

- 27 в Красноярском районе

- 24 в г. Сызрань

- 18 в г. Чапаевск

- 11 в Елховском районе

- 10 в Борском районе

- 10 в Большечерниговском районе

- 9 в Волжском районе

- 9 в Нефтегорском районе

- 8 в Большеглушицком районе

- 8 в г. Жигулевск

- 6 в Сергиевском районе

- 6 в Ставропольском районе

- 6 в Хворостянском районе

- 6 в Алексеевском районе

- 5 в Пестравском районе

- 5 в Челно-Вершинском районе

- 5 в г. Октябрьск

- 5 в г. Кинель

- 4 в Богатовском районе

- 3 в Безенчукском районе

- 3 в Клявлинском районе

- 2 в Кошкинском районе

- 1 в Похвистневском районе

- 1 в г. Отрадный

- 1 в Шенталинском районе

- 1 в Кинель-Черкасском районе

- 1 в Кинельском районе

420 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 28 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 84068 случаев коронавируса.



Скончались 2936 человек (нарастающим итогом), в том числе

женщины 64, 68, 69, 71, 74, 79, 94 лет, мужчины 53, 66, 73, 81, 88 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщина 68 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

мужчины 45, 50, 66 лет;

женщины 38, 69 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы;

мужчина 74 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, органов дыхания;

женщина 72 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 91,95, по стране - 117,88.

Коэффициент летальности в области - 3,49, в стране - 2,59.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7510, нарастающим итогом 3210636.