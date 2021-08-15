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Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

15 августа 2021 14:59
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148 человек заболели в Самаре.

15 августа в регионе подтверждено 447 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 148 в г. Самара
- 71 в г. Тольятти
- 37 в г. Сызрань
- 32 в г. Новокуйбышевск
- 22 в г. Кинель
- 12 в Похвистневском районе
- 12 в Кинель-Черкасском районе
- 12 в Волжском районе
- 10 в г. Отрадный
- 10 в г. Чапаевск
- 9 в Борском районе
- 8 в Кинельском районе
- 8 в г. Октябрьск
- 7 в г. Похвистнево
- 7 в Сергиевском районе
- 6 в Богатовском районе
- 4 в Большечерниговском районе
- 4 в Нефтегорском районе
- 4 в Красноярском районе
- 3 в Ставропольском районе
- 3 в Камышлинском районе
- 3 в Кошкинском районе
- 3 в Пестравском районе
- 2 в Большеглушицком районе
- 2 в Алексеевском районе
- 2 в г. Жигулевск
- 1 в Хворостянском районе
- 1 в Челно-Вершинском районе
- 1 в Приволжском районе
- 1 в Безенчукском районе
- 1 в Исаклинском районе
- 1 в Елховском районе
427 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 20 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 83177 случаев коронавируса.

Скончались 2897 человек (нарастающим итогом), в том числе
женщины 64, 87 лет, мужчины 46, 51, 71 года,
женщины 39, 43, 61 года, мужчина 39 лет, страдавшие заболеванием эндокринной системы;
мужчины 67, 73, 74, 81 года, женщины 42, 60, 68, 71, 82 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 90,73, по стране - 116,78.
​​Коэффициент летальности в области - 3,48, в стране - 2,58.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 9701, нарастающим итогом 3194654.

Теги: коронавирус новые случаи

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