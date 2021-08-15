Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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15 августа в регионе подтверждено 447 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 148 в г. Самара

- 71 в г. Тольятти

- 37 в г. Сызрань

- 32 в г. Новокуйбышевск

- 22 в г. Кинель

- 12 в Похвистневском районе

- 12 в Кинель-Черкасском районе

- 12 в Волжском районе

- 10 в г. Отрадный

- 10 в г. Чапаевск

- 9 в Борском районе

- 8 в Кинельском районе

- 8 в г. Октябрьск

- 7 в г. Похвистнево

- 7 в Сергиевском районе

- 6 в Богатовском районе

- 4 в Большечерниговском районе

- 4 в Нефтегорском районе

- 4 в Красноярском районе

- 3 в Ставропольском районе

- 3 в Камышлинском районе

- 3 в Кошкинском районе

- 3 в Пестравском районе

- 2 в Большеглушицком районе

- 2 в Алексеевском районе

- 2 в г. Жигулевск

- 1 в Хворостянском районе

- 1 в Челно-Вершинском районе

- 1 в Приволжском районе

- 1 в Безенчукском районе

- 1 в Исаклинском районе

- 1 в Елховском районе

427 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 20 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 83177 случаев коронавируса.



Скончались 2897 человек (нарастающим итогом), в том числе

женщины 64, 87 лет, мужчины 46, 51, 71 года,

женщины 39, 43, 61 года, мужчина 39 лет, страдавшие заболеванием эндокринной системы;

мужчины 67, 73, 74, 81 года, женщины 42, 60, 68, 71, 82 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 90,73, по стране - 116,78.

​​Коэффициент летальности в области - 3,48, в стране - 2,58.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 9701, нарастающим итогом 3194654.