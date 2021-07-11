Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

11 июля в регионе подтвержден 281 случай новой коронавирусной инфекции:
- 118 в г. Самара
- 37 в г. Тольятти
- 33 в г. Новокуйбышевск
- 23 в Пестравском районе
- 17 в г. Сызрань
- 16 в г. Отрадный
- 6 в Большечерниговском районе
- 5 в Сергиевском районе
- 4 в Шенталинском районе
- 3 в Ставропольском районе
- 3 в Похвистневском районе
- 3 в Нефтегорском районе
- 3 в г. Похвистнево
- 2 в Большеглушицком районе
- 2 в Алексеевском районе
- 2 в Борском районе
- 2 в г. Октябрьск
- 1 в Богатовском районе
- 1 в Шигонском районе
268 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 13 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 69991 случай коронавируса.
Скончались 2398 человек (нарастающим итогом), в том числе
мужчина 66 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек;
женщины 67, 70 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
мужчины 73, 84, 85 лет, женщина 70 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчины 60, 81 года,
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 75,1, по стране - 97,95.
Коэффициент летальности в области - 3,43, в стране - 2,47.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7621, нарастающим итогом 2899424.
Фото: pixabay