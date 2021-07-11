Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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11 июля в регионе подтвержден 281 случай новой коронавирусной инфекции:

- 118 в г. Самара

- 37 в г. Тольятти

- 33 в г. Новокуйбышевск

- 23 в Пестравском районе

- 17 в г. Сызрань

- 16 в г. Отрадный

- 6 в Большечерниговском районе

- 5 в Сергиевском районе

- 4 в Шенталинском районе

- 3 в Ставропольском районе

- 3 в Похвистневском районе

- 3 в Нефтегорском районе

- 3 в г. Похвистнево

- 2 в Большеглушицком районе

- 2 в Алексеевском районе

- 2 в Борском районе

- 2 в г. Октябрьск

- 1 в Богатовском районе

- 1 в Шигонском районе

268 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 13 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 69991 случай коронавируса.

Скончались 2398 человек (нарастающим итогом), в том числе

мужчина 66 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек;

женщины 67, 70 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

мужчины 73, 84, 85 лет, женщина 70 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчины 60, 81 года,

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 75,1, по стране - 97,95.

Коэффициент летальности в области - 3,43, в стране - 2,47.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7621, нарастающим итогом 2899424.

Фото: pixabay