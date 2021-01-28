Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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28 января в регионе подтверждено 273 случая новой коронавирусной инфекции:

- 102 в г. Самара

- 60 в г. Тольятти

- 15 в г. Сызрань

- 15 в Красноярском районе

- 11 в Кинель-Черкасском районе

- 10 в г. Чапаевск

- 8 в Камышлинском районе

- 5 в г. Новокуйбышевск

- 5 в г. Похвистнево

- 5 в Ставропольском районе

- 4 в г. Жигулевск

- 4 в г. Отрадный

- 4 в Волжском районе

- 3 в Сызранском районе

- 3 в Челно-Вершинском районе

- 2 в Безенчукском районе

- 2 в Елховском районе

- 2 в Похвистневском районе

- 2 в Сергиевском районе

- 2 в Богатовском районе

- 2 в Хворостянском районе

- 2 в Большеглушицком районе

- 1 в Шигонском районе

- 1 в Кошкинском районе

- 1 в Нефтегорском районе

- 1 в Борском районе

- 1 в Пестравском районе



236 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 37 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 39409 случаев коронавируса.



Скончались 808 человек (нарастающим итогом), в том числе мужчина 67 лет, страдавший заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем; женщина 70 лет, мужчины 54, 71, 74 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 25,31, по стране - 49,08.

Коэффициент летальности в области - 2,05, в стране - 1,89.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7229, нарастающим итогом 1683688, передает пресс-служба оперштаба СО.