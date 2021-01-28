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Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

28 января 2021 14:59
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Коэффициент летальности в области - 2,05, в стране - 1,89.

28 января в регионе подтверждено 273 случая новой коронавирусной инфекции:

- 102 в г. Самара
- 60 в г. Тольятти
- 15 в г. Сызрань
- 15 в Красноярском районе
- 11 в Кинель-Черкасском районе
- 10 в г. Чапаевск
- 8 в Камышлинском районе
- 5 в г. Новокуйбышевск
- 5 в г. Похвистнево
- 5 в Ставропольском районе
- 4 в г. Жигулевск
- 4 в г. Отрадный
- 4 в Волжском районе
- 3 в Сызранском районе
- 3 в Челно-Вершинском районе
- 2 в Безенчукском районе
- 2 в Елховском районе
- 2 в Похвистневском районе
- 2 в Сергиевском районе
- 2 в Богатовском районе
- 2 в Хворостянском районе
- 2 в Большеглушицком районе
- 1 в Шигонском районе
- 1 в Кошкинском районе
- 1 в Нефтегорском районе
- 1 в Борском районе
- 1 в Пестравском районе

236 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 37 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 39409 случаев коронавируса.

Скончались 808 человек (нарастающим итогом), в том числе мужчина 67 лет, страдавший заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем; женщина 70 лет, мужчины 54, 71, 74 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 25,31, по стране - 49,08.

Коэффициент летальности в области - 2,05, в стране - 1,89.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7229, нарастающим итогом 1683688, передает пресс-служба оперштаба СО.

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Комментарии

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Коэффициент летальности в области - 2,05, в стране - 1,89.
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