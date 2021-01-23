Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции   

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23 января в регионе подтверждено 284 случая новой коронавирусной инфекции:

- 66 в г. Самара

- 102 в г. Тольятти

- 26 в г. Чапаевск

- 11 в Кинель-Черкасском районе

- 10 в г. Отрадный

- 7 в г. Сызрань

- 6 в г. Новокуйбышевск

- 5 в Красноярском районе

- 4 в Безенчукском районе

- 4 в Ставропольском районе

- 4 в Большечерниговском районе

- 3 в Приволжском районе

- 3 в Богатовском районе

- 3 в г. Октябрьск

- 3 в г. Жигулевск

- 3 в Сергиевском районе

- 3 в Нефтегорском районе

- 3 в Хворостянском районе

- 3 в Челно-Вершинском районе

- 3 в Шигонском районе

- 2 в Камышлинском районе

- 2 в Пестравском районе

- 1 в Большеглушицком районе

- 1 в Волжском районе

- 1 в Красноармейском районе

- 1 в Сызранском районе

- 1 в Шенталинском районе

- 1 в Клявлинском районе

- 1 в Кошкинском районе

- 1 в Алексеевском районе



241 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 43 человека выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 38014 случаев коронавируса.



Скончались 775 человек (нарастающим итогом), в том числе

женщина 77 лет, мужчины 74, 87 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчина 74 лет, страдавший заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем;

мужчина 78 лет, страдавший заболеванием эндокринной системы;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 24,27, по стране - 47,24.

Коэффициент летальности в области - 2,04, в стране - 1,86.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8677, нарастающим итогом 1646808, передает пресс-служба оперштаба СО.