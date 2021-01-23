Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции   

23 января в регионе подтверждено 284 случая новой коронавирусной инфекции:
- 66 в г. Самара
- 102 в г. Тольятти
- 26 в г. Чапаевск
- 11 в Кинель-Черкасском районе
- 10 в г. Отрадный
- 7 в г. Сызрань
- 6 в г. Новокуйбышевск
- 5 в Красноярском районе
- 4 в Безенчукском районе
- 4 в Ставропольском районе
- 4 в Большечерниговском районе
- 3 в Приволжском районе
- 3 в Богатовском районе
- 3 в г. Октябрьск
- 3 в г. Жигулевск
- 3 в Сергиевском районе
- 3 в Нефтегорском районе
- 3 в Хворостянском районе
- 3 в Челно-Вершинском районе
- 3 в Шигонском районе
- 2 в Камышлинском районе
- 2 в Пестравском районе
- 1 в Большеглушицком районе
- 1 в Волжском районе
- 1 в Красноармейском районе
- 1 в Сызранском районе
- 1 в Шенталинском районе
- 1 в Клявлинском районе
- 1 в Кошкинском районе
- 1 в Алексеевском районе
241 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 43 человека выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 38014 случаев коронавируса.
Скончались 775 человек (нарастающим итогом), в том числе
женщина 77 лет, мужчины 74, 87 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчина 74 лет, страдавший заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем;
мужчина 78 лет, страдавший заболеванием эндокринной системы;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 24,27, по стране - 47,24.
Коэффициент летальности в области - 2,04, в стране - 1,86.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8677, нарастающим итогом 1646808, передает пресс-служба оперштаба СО.
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