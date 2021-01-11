Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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11 января в регионе подтверждено 279 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 126 в г. Самара

- 50 в г. Тольятти

- 14 в г. Сызрань

- 12 в г. Новокуйбышевск

- 12 в Пестравском районе

- 9 в Нефтегорском районе

- 8 в Красноярском районе

- 7 в Кинельском районе

- 7 в Красноармейском районе

- 4 в г. Отрадный

- 4 в Богатовском районе

- 3 в г. Кинель

- 3 в Елховском районе

- 3 в г. Жигулевск

- 3 в Шигонском районе

- 2 в Волжском районе

- 2 в Похвистневском районе

- 2 в Ставропольском районе

- 2 в Камышлинском районе

- 1 в Кинель-Черкасском районе

- 1 в Приволжском районе

- 1 в Клявлинском районе

- 1 в Кошкинском районе

- 1 в г. Похвистнево

- 1 в Исаклинском районе



245 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 34 человека выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 34602 случая коронавируса.



Скончались 708 человек (нарастающим итогом), в том числе женщина 72 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной системы; женщина 58 лет; мужчины 65, 82 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем; мужчина 68 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы; женщина 80 лет, страдавшая онкологическим заболеванием, заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 22,17, по стране - 42,65.

Коэффициент летальности в области - 2,05, в стране - 1,82.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8235, нарастающим итогом 1543184, передает пресс-служба оперштаба СО.