Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

11 января в регионе подтверждено 279 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 126 в г. Самара
- 50 в г. Тольятти
- 14 в г. Сызрань
- 12 в г. Новокуйбышевск
- 12 в Пестравском районе
- 9 в Нефтегорском районе
- 8 в Красноярском районе
- 7 в Кинельском районе
- 7 в Красноармейском районе
- 4 в г. Отрадный
- 4 в Богатовском районе
- 3 в г. Кинель
- 3 в Елховском районе
- 3 в г. Жигулевск
- 3 в Шигонском районе
- 2 в Волжском районе
- 2 в Похвистневском районе
- 2 в Ставропольском районе
- 2 в Камышлинском районе
- 1 в Кинель-Черкасском районе
- 1 в Приволжском районе
- 1 в Клявлинском районе
- 1 в Кошкинском районе
- 1 в г. Похвистнево
- 1 в Исаклинском районе
245 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 34 человека выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 34602 случая коронавируса.
Скончались 708 человек (нарастающим итогом), в том числе женщина 72 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной системы; женщина 58 лет; мужчины 65, 82 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем; мужчина 68 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы; женщина 80 лет, страдавшая онкологическим заболеванием, заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 22,17, по стране - 42,65.
Коэффициент летальности в области - 2,05, в стране - 1,82.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8235, нарастающим итогом 1543184, передает пресс-служба оперштаба СО.
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