Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции   

8 января в регионе подтверждено 285 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 107 в г. Самара
- 97 в г. Тольятти
- 14 в Красноярском районе
- 8 в г. Отрадный
- 7 в Богатовском районе
- 6 в г. Кинель
- 5 в Кинельском районе
- 5 в Красноармейском районе
- 4 в г. Жигулевск
- 4 в Хворостянском районе
- 4 в Пестравском районе
- 3 в Кинель-Черкасском районе
- 3 в Елховском районе
- 3 в г. Похвистнево
- 3 в Большечерниговском районе
- 3 в Нефтегорском районе
- 2 в г. Сызрань
- 2 в Волжском районе
- 2 в Похвистневском районе
- 1 в г. Чапаевск
- 1 в Клявлинском районе
- 1 в Исаклинском районе
240 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 45 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 33760 случаев коронавируса.
Скончались 678 человек (нарастающим итогом), в том числе мужчины 38, 69, 73, 89 лет, женщины 56, 81 года; мужчина 61 года и женщина 89 лет, страдавшие заболеванием эндокринной системы; мужчины 66, 73 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 21,23, по стране - 41,72.
Коэффициент летальности в области - 2,01, в стране - 1,82.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8579, нарастающим итогом 1519254, передает пресс-служба оперштаба СО.
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