Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции   

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8 января в регионе подтверждено 285 случаев новой коронавирусной инфекции:



- 107 в г. Самара

- 97 в г. Тольятти

- 14 в Красноярском районе

- 8 в г. Отрадный

- 7 в Богатовском районе

- 6 в г. Кинель

- 5 в Кинельском районе

- 5 в Красноармейском районе

- 4 в г. Жигулевск

- 4 в Хворостянском районе

- 4 в Пестравском районе

- 3 в Кинель-Черкасском районе

- 3 в Елховском районе

- 3 в г. Похвистнево

- 3 в Большечерниговском районе

- 3 в Нефтегорском районе

- 2 в г. Сызрань

- 2 в Волжском районе

- 2 в Похвистневском районе

- 1 в г. Чапаевск

- 1 в Клявлинском районе

- 1 в Исаклинском районе



240 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 45 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 33760 случаев коронавируса.



Скончались 678 человек (нарастающим итогом), в том числе мужчины 38, 69, 73, 89 лет, женщины 56, 81 года; мужчина 61 года и женщина 89 лет, страдавшие заболеванием эндокринной системы; мужчины 66, 73 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 21,23, по стране - 41,72.

Коэффициент летальности в области - 2,01, в стране - 1,82.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8579, нарастающим итогом 1519254, передает пресс-служба оперштаба СО.