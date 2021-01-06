Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции   

6 января в регионе подтвержден 291 случай новой коронавирусной инфекции:
- 103 в г. Самара
- 93 в г. Тольятти
- 14 в Приволжском районе
- 12 в Кинель-Черкасском районе
- 11 в г. Чапаевск
- 10 в Елховском районе
- 10 в г. Сызрань
- 8 в г. Новокуйбышевск
- 6 в г. Октябрьск
- 6 в Хворостянском районе
- 6 в Челно-Вершинском районе
- 5 в Пестравском районе
- 2 в Безенчукском районе
- 2 в Кошкинском районе
- 2 в Исаклинском районе
- 1 в г. Кинель
257 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 34 человека выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 33188 случаев коронавируса.
Скончались 660 человек (нарастающим итогом), в том числе мужчина 60 лет; женщина 87 лет; женщины 59, 80 лет, страдавшие заболеванием эндокринной системы;
мужчина 66 лет, женщины 67, 83 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы; женщина 68 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 20,67, по стране - 41,06.
Коэффициент летальности в области - 1,99, в стране - 1,81.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 6904, нарастающим итогом 1503070, передает пресс-служба оперштаба СО.
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