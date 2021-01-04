Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции  

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4 января в регионе подтверждены 298 случаев новой коронавирусной инфекции:



- 117 в г. Тольятти

- 82 в г. Самара

- 24 в г. Сызрань

- 16 в Красноярском районе

- 14 в г. Отрадный

- 6 в Кинель-Черкасском районе

- 4 в Исаклинском районе

- 4 в Алексеевском районе

- 4 в Пестравском районе

- 4 в Нефтегорском районе

- 3 в Сергиевском районе

- 2 в г. Кинель

- 2 в Волжском районе

- 1 в г. Новокуйбышевск

- 1 в Приволжском районе

- 1 в Большеглушицком районе

- 1 в Богатовском районе

- 1 в Елховском районе

- 1 в Похвистневском районе

- 1 в г. Жигулевск

- 1 в Хворостянском районе

- 1 в Челно-Вершинском районе

- 1 в Шигонском районе

- 1 в г. Чапаевск

- 1 в Кинельском районе

- 1 в Клявлинском районе

- 1 в Кошкинском районе

- 1 в Камышлинском районе

- 1 в Большечерниговском районе



256 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 42 человека выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 32603 случаев коронавируса.



Скончались 646 человек (нарастающим итогом), в том числе мужчины 73, 74 лет, женщины 66, 89 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы; мужчина 66 лет, страдавший заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 20,23, по стране - 40,4.

Коэффициент летальности в области - 1,98, в стране - 1,81.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7401, нарастающим итогом 1488886, передает пресс-служба оперштаба СО.