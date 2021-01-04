Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции  

4 января в регионе подтверждены 298 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 117 в г. Тольятти
- 82 в г. Самара
- 24 в г. Сызрань
- 16 в Красноярском районе
- 14 в г. Отрадный
- 6 в Кинель-Черкасском районе
- 4 в Исаклинском районе
- 4 в Алексеевском районе
- 4 в Пестравском районе
- 4 в Нефтегорском районе
- 3 в Сергиевском районе
- 2 в г. Кинель
- 2 в Волжском районе
- 1 в г. Новокуйбышевск
- 1 в Приволжском районе
- 1 в Большеглушицком районе
- 1 в Богатовском районе
- 1 в Елховском районе
- 1 в Похвистневском районе
- 1 в г. Жигулевск
- 1 в Хворостянском районе
- 1 в Челно-Вершинском районе
- 1 в Шигонском районе
- 1 в г. Чапаевск
- 1 в Кинельском районе
- 1 в Клявлинском районе
- 1 в Кошкинском районе
- 1 в Камышлинском районе
- 1 в Большечерниговском районе
256 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 42 человека выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 32603 случаев коронавируса.
Скончались 646 человек (нарастающим итогом), в том числе мужчины 73, 74 лет, женщины 66, 89 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы; мужчина 66 лет, страдавший заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 20,23, по стране - 40,4.
Коэффициент летальности в области - 1,98, в стране - 1,81.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7401, нарастающим итогом 1488886, передает пресс-служба оперштаба СО.
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