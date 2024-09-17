Диетолог: йогурт как пробиотический продукт весьма полезен и вкусен, но есть много подводных камней

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Йогурт как пробиотический продукт весьма полезен и вкусен, но есть много подводных камней. О том, почему не все йогурты одинаково полезны, «Известиям» рассказала во вторник, 17 сентября, диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова.

«Кисломолочные продукты всегда были полезны. В них почти нет молочного сахара и много кисломолочных лакто-бифидобактерий. В этом их неоспоримая польза. А в чем же подвох? Он кроется в качестве начального продукта. Во-первых, стоит обратить внимание, из какого молока был сделан этот продукт — натуральное ли оно было. Во-вторых, также важно знать, положили ли туда добавленный сахар, вредные консерванты, загустители, искусственные вкусовые добавки и ароматизаторы», — пояснила эксперт.

По ее словам, кроме того, стоит обратить внимание есть ли у вас переносимость молочного белка, а также обезжиренный ли это продукт или нет.

«Дело в том, что обезжиренные продукты более вредны, чем продукты нормальной жирности. В идеале делать йогурт лучше самим дома из натурального молока. Питательные вещества усваиваются хорошо, если они представлены так, как есть в натуральном виде в природе», — подчеркнула Габдулхакова.

Также врач отметила, что если у человека непереносимость молочного сахара или белка , то его альтернатива — это растительное молоко с добавлением закваски для получения йогурта.

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