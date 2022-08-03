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Более 20 000 жителей региона получили помощь в центрах амбулаторной онкологической помощи в этом году

3 августа 2022 14:57
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В Самарской городской больнице № 10 ведется работа по подготовке  Центра амбулаторной онкологической помощи.

В Самарской городской больнице № 10 ведется работа по подготовке  Центра амбулаторной онкологической помощи. Напомним, в рамках национального проекта «Здравоохранение» в Куйбышевском районе в этом году будет создано специализированное подразделение для раннего выявления рака.

Борьба с онкологическими заболеваниями – одно из важных направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. В регионе при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, особое внимание уделяется профилактике, раннему выявлению и лечению онкологических заболеваний.

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян совместно  с главным врачом больницы № 10 Дмитрием Лисицей  обсудили с представителями подрядной организации ход ремонтных работ в подразделении. Как отметили подрядчики, объект будет готов уже  в начале осени, после чего будет проведена работа по оснащению отделения новым оборудованием.  Министр поручил главному врачу взять на личный контроль сроки выполнения работ, в том числе, сроки поставки оборудования. Также в отделении должна быть создана малая операционная со всем необходимым анестезиолого-реанимационным оборудованием для проведения эндоскопических внутрипросветных вмешательств и при необходимости анестезиологическим и реанимационным сопровождением

 В новом ЦАОП будут вести прием 4 врача-онколога, для своевременной диагностики онкозаболеваний будет поставлена современная  медтехника, в том числе, цифровой маммограф, эндоскопическое оборудование, УЗИ-аппараты. Кроме того, пациенты с установленным диагнозом смогут проходить курс химиотерапии в дневном стационаре.

В новом подразделении больницы будут получать помощь более 250 000 жителей региона. Это пациенты из Куйбышевского района, а также южных районов губернии.

 Напомним, в ЦАОП жители направляются при подозрении на онкозаболевание.  Проводимые в центрах обследования помогают своевременно выявлять болезнь. Рак, обнаруженный на ранней стадии, излечим в 90 % случаев.

«Центры амбулаторной онкологической помощи - это важный сегмент онкологической службы региона, - отметил Армен Бенян. -  Он приближен к населению - такие специализированные подразделения открываем при поликлиниках и больницах.  Наша приоритетная задача – раннее выявление заболевания. Своевременно поставленный диагноз помогает эффективному лечению и сохранению жизни пациента. Участковый врач-терапевт первичного звена после проведения профилактического осмотра или диспансеризации определяет риски возникновения онкологических заболеваний или предраковое состояние и направляет пациента в ближайший ЦАОП.  В таких подразделениях пациент проходит полный цикл обследований.  Количество обследованных пациентов постоянно растет: если в 2021 году в подразделениях было принято  около 19500 человек, то за 7  месяцев  этого года  помощь   получили  уже свыше 20 000 человек».

В настоящее время в области   работают 6 центров амбулаторной онкологической помощи — в Самаре, Тольятти и Сызрани.  В этом году будут созданы еще два – на базе больницы №10 Самары и поликлиники № 4 Тольятти. Всего до 2024 года в области будет открыто 12 таких подразделений.

 

Фото:   минздрав СО

 

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Здравоохранение
В Самарской городской больнице № 10 ведется работа по подготовке  Центра амбулаторной онкологической помощи.
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