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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Житель Богатовского района во время пьяной ссоры выстрелил в голову своему родственнику

5 ноября 2024 21:28
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В настоящее время он задержан.

Богатовским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве.

25 октября подозреваемый, находясь по месту своего жительства, во время пьной ссоры выстрелил в голову своему 73-летнему родственнику. От полученных повреждений тот скончался в тот же день в медицинском учреждении.

В настоящее время подозреваемый задержан. Назначены все необходимые первоначальные экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Теги: Уголовное дело

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