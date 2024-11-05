Житель Богатовского района во время пьяной ссоры выстрелил в голову своему родственнику

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Богатовским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве.

25 октября подозреваемый, находясь по месту своего жительства, во время пьной ссоры выстрелил в голову своему 73-летнему родственнику. От полученных повреждений тот скончался в тот же день в медицинском учреждении.

В настоящее время подозреваемый задержан. Назначены все необходимые первоначальные экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.