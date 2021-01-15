Житель Москвы заявил в полицию на квартирантов, присвоивших жилье его матери

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Полиция в Москве начала проверку по заявлению мужчины о том, что квартиранты присвоили квартиру его матери, споив ее алкоголем, а также периодически забирали у нее деньги с банковского счета. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, женщина умерла от болезни сердца, вызванной потреблением алкоголя.

"В полицию обратился мужчина, который заявил, что квартиранты, которые жили в квартире его матери, специально спаивали ее алкоголем, после чего снимали деньги с ее счетов, а позже документально оформили на себя ее недвижимость", - сказал собеседник агентства.

По его словам, женщина скончалась в результате алкогольной кардиомиопатии, сумма ущерба в результате мошеннических действий составила 8,5 млн рублей. По данному факту проводится проверка.

Фото: pixabay