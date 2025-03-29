Заведующая тольяттинского детсада подозревается в мошенничестве

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Следственным отделом по Автозаводскому району Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении заведующей детского сада, подозреваемой в мошенничестве.



По версии следствия, в 2021 году она дала указание бухгалтеру о внесении в табели рабочего времени заведомо ложных сведений об отработанном времени сотрудниками дошкольной организации, в соответствии с которыми им была начислена дополнительная подработка в счет заработной платы. Полученные денежные средства передавались руководству детского сада.

В ходе расследования уголовного дела проведен обыск у заместителя главы городского округа Тольятти, курирующего деятельность дошкольных учреждений, в ходе которого была изъята документация, касающаяся деятельности дошкольных учреждений.

По уголовному делу проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Следствие не исключает, что к совершению аналогичных преступлений могут быть причастны и другие лица, сообщает СУ-СКР Самара.